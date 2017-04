Por Hugo Laveen

Las garitas internacionales que comunican la frontera entre Arizona y Sonora están reportando largas filas, debido al tránsito binacional originado por las vacaciones de Semana Santa.

En la página oficial de Tiempos de Espera en la Frontera (BWT, por sus siglas en inglés) de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se informó que los tiempos de espera para los automovilistas que deseaban cruzar al lado americano, eran de por lo menos 60 minutos en la aduana que separa a san Luis Río Colorado de San Luis, Arizona.

Ahí mismo en la línea conocida como ReadyLane la espera es de 40 minutos, mientras que en la puerta Sentri y la peatonal no reportaron retrasos.

En la frontera de ambos Nogales, la garita vehicular Mariposa repoertaba esperas de 20 minutos en las entradas estándar y readyLane, en tanto que la garita Morley de cruce peatonal no tenía retrasos.

En la garita Dennis DeConcini, la espera era de 15 minutos en los carriles vehiculares Estandar y ReadyLane, pero no había retrasos en los ingresos peatonales.

En la aduana de Agua Prieta, Sonora – Douglas, Arizona, el carril para vehículos estándar tenía retrasos de 15 minutos y tanto que los ReadyLane y Sentri no reportaban retrasos.