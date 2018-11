Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Uno de los mayores escondites de dispositivos explosivos improvisados, o IED, fue encontrado hace más de una década en Irak. Los investigadores se refirieron al sitio como una “fábrica de IED”. Las bombas creadas allí estaban vinculadas a la muerte de al menos cuatro soldados estadounidenses, posiblemente docenas más.

Doce años después, la evidencia encontrada en el llamado “Omar Cache”, llamado así por la calle en Bagdad donde se encontraba la fábrica de IED, condujo a una cadena perpetua para el hombre que los investigadores dicen que estuvo involucrado en la investigación y el desarrollo de nueva tecnología IED para Un grupo insurgente.

Ahmad Ibrahim Al-Ahmad fue juzgado en Phoenix a principios de este año y fue sentenciado el miércoles. La historia de cómo terminó en un tribunal federal en el desierto de Arizona es compleja. Sigue un rastro desde el lugar de nacimiento de Al-Ahmad en Siria hasta China, donde se alega que reunió tableros de circuitos para IED controlados a distancia, a Irak, donde esos IED se usaron contra las fuerzas estadounidenses, a un fabricante de microchips en Chandler, donde se encuentra.

Se alega que compró componentes de computadora para esos IED en Turquía, donde fue arrestado hace cuatro años.

Los fiscales dicen que Al-Ahmad vendió su tecnología a un grupo insurgente iraquí llamado Brigada de la Revolución de 1920, conocido por usar IED contra fuerzas de los Estados Unidos en Irak entre 2007 y 2010.

El grupo afirmó haber lanzado 230 ataques de IED contra las fuerzas estadounidenses.

“Es una organización en la sombra, como la mayoría de estos grupos. Es decir, es clandestina. En particular, atacaron a las fuerzas estadounidenses, y la mayoría cree que está compuesta por ex profesionales de servicios de seguridad iraquíes”, dijo Daniel Rothenberg, quien es el co -Director del Centro sobre el Futuro de la Guerra en la Universidad Estatal de Arizona. Rothenberg estuvo en Irak, de forma intermitente, desde 2004 hasta 2010.

“Fue realmente un gran golpe para los investigadores poder capturar a esta persona, porque los fabricantes de bombas, aquellos que realmente tenían la sofisticación técnica y lógica para construir estas bombas, eran jugadores enormemente significativos en todos los lados”, dijo Rothenberg.

Según los registros judiciales, los investigadores encontraron las huellas dactilares de Al-Ahmad en algunos componentes electrónicos en el caché Omar. Esas impresiones, junto con los correos electrónicos y el testimonio de testigos e informantes, eventualmente llevaron a un magistrado de los Estados Unidos a emitir una orden de arresto en 2011. Al-Ahmad fue arrestado en Estambul, Turquía, en 2014.

No hay indicios de que el fabricante de microchips en Chandler supiera lo que Al-Ahmad estaba haciendo con los componentes que compró para sus IED. “Al igual que muchas tecnologías utilizadas en la guerra asimétrica, el IED, sus elementos a menudo son elementos que no fueron creados originalmente para un explosivo”, dijo Rothenberg.

Pero las compras de Arizona fueron suficientes para que los fiscales juzguen a Al-Ahmad en Arizona.