Por Hugo Laveen

Durante las protestas que siguieron a la muerte de Alton Sterling a manos de la policía de Baton Rouge, Louisiana el 9 de julio de 2016, la enfermera Ieshia Evans sola y tranquila enfrenta a la policía fuertemente blindada; mostrando sin necesidad de palabras lo que estaba sucediendo en el país en ese momento.

La imagen icónica tomada por Jonathan Bachman de la agencia Reuter ganó el primer premio de la categoría Temas Contemporáneos-Singles de los premios World Press Photo de este año.

En el concurso participaron 80.408 imágenes tomadas por 5034 fotógrafos de 125 países, incluyendo a Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, España, Finlandia, Francia , Hungría, India , Irán, Italia, Pakistán, Filipinas, Rumania, Rusia, Sudáfrica, España, Suecia, Siria, Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos.

La foto de la prensa mundial del año fue tomada por el fotógrafo turco de Associated Press, Burhan Ozbilici. La imagen denominada Un asesinato en Turquía, muestra a Mevlut Mert Altintas gritando después de disparar a Andrei Karlov, a la derecha, el embajador ruso en Turquía, en una galería de arte en Ankara, Turquía, el 19 de diciembre de 2016, la imagen se extrae de una serie más amplia de disparos esa noche que ganó el primer lugar en el Spot Noticias – Categoría de Historias.

También fue premiada una fotografía que muestra los enfrentamientos entre la policía y los activistas durante las protestas Anti- Dakota Access Pipeline, que vio a la policía antidisturbios usar balas de goma, spray de pimienta y tasers para reprimir a los manifestantes del sitio de Standing Rock. La documentación de Amber Bracken sobre la lucha ganó el primer premio en la categoría Historias.

Paula Bronstein ganó el primer premio en la categoría de vida diaria con una imagen que muestra a una mujer llamada Najiba con su sobrino de dos años Shabir, herido de una explosión de bomba en Kabul el 29 de marzo de 2016.

También fueron premiadas las fotografías de Tomas Munita, que muestran a Cuba en el borde del cambio, de luto por Fidel Castro.

Otra ganadora de primer premio, Noticias Generales – Singles fue Laurent Van der Stockt para una imagen mostrando las Fuerzas de Operaciones Especiales iraquíes buscando casas en Gogjali, un distrito oriental de Mosul, el 2 de noviembre de 2016.

Y el primer premio, Noticias Generales – Historias fue para Daniel Berehulak , Para un artículo de The New York Times titulado They Are Slaughtering Us Like Animals , un estudio de las personas asesinadas durante la campaña antidrogas iniciada por el presidente Rodrigo Dutarte de Filipinas cuando asumió el cargo el 30 de junio de 2016.

Al final, 45 fotógrafos de 25 países conformaron la lista ganadora. Ellos recibirán sus premios en una ceremonia en Amsterdam el 22 de abril.