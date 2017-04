Los expertos apuntan al uso generalizado de los smartphones como una distracción letal tanto para conductores como para caminantes.

Durante el segundo año consecutivo, las muertes de peatones en EE. UU. están llegando a nuevos récords alarmantes.

La cantidad de peatones que perdieron las vidas en las carreteras de EE. UU. aumentaron en un estimado de un 11 por ciento entre 2015 y 2016, el mayor aumento registrado de un año a otro, según un nuevo informe de la Asociación de Seguridad Vial de los Gobernadores (Governors Highway Safety Association, GHSA).

En los primeros seis meses de 2016, los datos preliminares mostraron 2,660 muertes de peatones en todo el país, en comparación con 2,486 en el mismo periodo en 2015. La previsión para todo el año se basa en esas cifras. El informe también anticipa un aumento de un 22 por ciento en las muertes de peatones respecto a 2014.

Ambos estimados son marcadamente más altos que el aumento de un 9 por ciento en las muertes de peatones entre 2014 y 2015.

“Este es el segundo año consecutivo en que hemos visto aumentos sin precedentes en las muertes de peatones, algo que es triste y alarmante”, señaló el autor del informe, Richard Retting, que trabaja en Sam Schwartz Transportation Consultants.

“Es esencial que la comunidad de la seguridad vial comprenda estas estadísticas perturbadoras y trabaje para implementar contramedidas efectivas de forma agresiva”, añadió en un comunicado de prensa de la GHSA.

Los peatones conforman alrededor del 15 por ciento de las muertes en carreteras de EE. UU.

En los primeros seis meses de 2016, la cantidad de muertes de peatones aumentaron en 34 estados, se redujeron en 15 estados y el Distrito de Columbia, y permanecieron igual en un estado.

El informe citó varios posibles motivos del aumento. Incluyen que los estadounidenses conducen más debido a unos precios más bajos de la gasolina; que más personas deciden caminar por motivos de salud, de transporte, económicos o ambientales; y el uso generalizado de los smartphones, una distracción tanto para caminantes como para conductores.

“Todo el mundo camina, y queremos animar a que se haga, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos de que todos lleguemos a nuestro destino de forma segura”, aseguró Jonathan Adkins, director ejecutivo de la GHSA.

“Lamentablemente, estos últimos datos muestran que EE. UU. no está cumpliendo el objetivo de mantener la seguridad de los peatones en nuestras carreteras. Cada una de esa vidas representa un ser querido que no llegará a casa esta noche, algo absolutamente inaceptable”, lamentó.

Un grupo de médicos añadió que la prevención (mantener los ojos y los oídos en el entorno) es clave.

“Las muertes de peatones que se prevén ahora (la mayor cantidad jamás registrada) son un toque de atención urgente de que tenemos que trabajar más en enfocarnos de forma constante en el lugar y la forma en que caminamos”, dijo el Dr. Alan Hilibrand, vocero de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (American Academy of Orthopaedic Surgeons).

“Los peatones deben tener en cuenta su entorno” mientras caminan, dijo Hilibrand. “Caminar mientras se mira el teléfono celular o un dispositivo electrónico puede resultar en esguinces, roturas de huesos y otras lesiones graves, incluso mortales”.

