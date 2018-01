Salud

Las tasas de autismo son mucho más altas de lo que se pensaba originalmente, pero podrían haberse estabilizado en los últimos años, sugiere un estudio reciente.

Se estima que un 2.41 por ciento de los niños de Estados Unidos tienen un trastorno del espectro autista, según un nuevo análisis de datos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EE. UU. El estimado anterior más reciente era de unas tasas de autismo del 1.47 por ciento en 2010, apuntaron los investigadores del nuevo estudio.

“La prevalencia del trastorno del espectro autista es mucho más alta de lo que se pensaba”, comentó el autor principal, el Dr. Wei Bao, epidemiólogo en el Colegio de Salud Pública de la Universidad de Iowa.

Actualmente, los trastornos del espectro autista afectan a más o menos 1 de cada 41 niños, un aumento inmenso en el autismo respecto a décadas anteriores, señaló Bao.

“El autismo ya no es algo raro”, dijo. “No es tan raro como 1 por cada 1,000, como era en los 70 y los 80. Con estos datos, podemos ver que ya está en 1 por cada 41. La prevalencia es mucho más alta de lo que se pensaba”.

Pero la tasa de autismo podría haberse nivelado en los últimos años.

De 2014 a 2016, la tasa no experimentó un aumento estadísticamente significativo, según el nuevo estudio, publicado como carta de investigación en la edición del 2 de enero de la revista Journal of the American Medical Association.

“Tras muchos años de observar un aumento lento pero constante en la prevalencia de los trastornos del espectro autista, es alentador que los datos nacionales más recientes no encontraran ningún aumento en el periodo más reciente de tres años”, dijo el Dr. Andrew Adesman, jefe de pediatría del desarrollo y conductual en el Centro Médico Pediátrico Cohen de Nueva York, en New Hyde Park.

“Aunque es alentador que la prevalencia de los trastornos del espectro autista no esté aumentando más, no comprendemos bien por qué la prevalencia aumentó en los años anteriores recientes, y sigue siendo preocupante que la prevalencia sea tan alta”, dijo Adesman.

Bao cree que es demasiado pronto para alegrarse por la nivelación percibida en las tasas de autismo.

“Es un periodo de apenas tres años”, advirtió. “Es difícil ver un gran aumento o reducción en apenas tres años. No es seguro concluir con firmeza si esto en realidad indica una estabilidad o no”.

Los estimados anteriores del autismo dependían de la Red de Monitorización del Autismo y de las Discapacidades del Desarrollo, un grupo de programas financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. para dar seguimiento a las tasas de autismo.

Pero en su estudio, Bao y sus colaboradores analizaron en su lugar datos de la Encuesta nacional de entrevista de salud, una encuesta anual realizada por los NIH.

Los resultados de la encuesta indican que los intentos previos podrían haber reportado las tasas de autismo de forma insuficiente, señaló Bao.

Los expertos han planteado que el aumento en el autismo podría deberse a los nuevos criterios diagnósticos que ampliaron la definición de la afección. Por ejemplo, ahora se diagnostica un trastorno del espectro autista a los niños que tienen un síndrome de Asperger de alto funcionamiento.

Un estudio de 2015 publicado en la revista JAMA Pediatrics argumentó que casi dos tercios del aumento en el autismo en los niños daneses se podían atribuir a cambios en la forma en que se diagnostica y se da seguimiento al autismo.

Eso podría explicar parte del aumento, pero la mayoría de casos del trastorno del espectro autista siguen siendo niños diagnosticados con el autismo tradicional, dijo Bao.

“No creo que el cambio en los criterios diagnósticos pueda explicar del todo este tipo de aumento”, añadió Bao. “Debe ser parte del motivo”.

Los chicos son más propensos a tener autismo que las chicas, con un margen de 3 a 1, encontraron Bao y sus colaboradores. Nadie sabe el motivo, pero podría tener algo que ver con diferencias sexuales en la genética o las hormonas, dijo.

El nuevo estudio también encontró que los niños blancos y los negros son más propensos que los niños hispanos a ser diagnosticados con autismo. Una vez más, Bao dijo que no hay un motivo claro de a qué podría deberse.

