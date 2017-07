Los investigadores buscan identificar a los pacientes vulnerables antes de que el daño se haga irreversible.

Salud

Un nuevo análisis con TC podría permitir que los médicos identifiquen la inflamación de los vasos sanguíneos antes de que en realidad surjan problemas cardiacos, informan unos investigadores.

Detectar la inflamación antes de que se endurezca y forme una placa irreversible podría en potencia ayudar a los cardiólogos a prevenir los ataques cardiacos, dijeron los científicos.

“Actualmente, la TC solo muestra si hay estrechamientos en las arterias del corazón, pero no hay imágenes que digan cuál de esos estrechamientos es vulnerable a una ruptura, un proceso que podría conducir a ataques cardiacos”, dijo el investigador líder, el Dr. Charalambos Antoniades.

“Los estrechamientos vulnerables, o placas, son los que están muy inflamados”, explicó Antoniades, profesor asociado de medicina cardiovascular en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. “Detectar la inflamación podría permitir la detección de los pacientes vulnerables propensos a sufrir ataques cardiacos”.

Antoniades y sus colaboradores desarrollaron la herramienta diagnóstica para usarla con tomografías computarizadas (TC) de rutina.

La medida, llamada coeficiente de atenuación de grasa (CAG) de TC, se basa en los cambios en el tamaño de las células grasas.

“El nuevo método se basa en nuestro descubrimiento de que la grasa que rodea a las arterias del corazón siente la inflamación en la arteria adyacente, lo que resulta en cambios en la grasa”, comentó Antoniades.

La mitad de los ataques cardiacos suceden durante la ruptura de placas menores en los vasos sanguíneos que están muy inflamados, pero que no tienen un estrechamiento significativo, dijo Antoniades. Actualmente no hay pruebas disponibles para identificar ese problema.

“Ahora podemos detectar a esas personas, y si las tratamos con terapias agresivas de prevención, como las estatinas, podremos prevenir los ataques cardiacos”, aseguró.

Los resultados del estudio de su equipo aparecen en la edición del 12 de julio de la revista Science Translational Medicine.

Cada año, unos 750,000 estadounidenses sufren un ataque cardiaco, y la enfermedad cardiaca provoca una de cada cuatro muertes en EE. UU., según un comunicado de prensa de la revista.

El Dr. Byron Lee es director de los laboratorios de electrofisiología en la Universidad de California, en San Francisco.

“Al contrario que la creencia popular, por lo general no son las lesiones que tensan las arterias coronarias lo que conduce a los ataques cardiacos graves y letales”, dijo. “En lugar de ello, se trata de las lesiones inestables, que antes solo se podían identificar con una prueba invasiva o costosa”.

Este estudio muestra que la placa inestable puede identificarse con una sencilla TC, dijo Lee.

“Quizá ahora podamos prevenir incluso más ataques cardiacos al intensificar la terapia cuando se encuentren esas lesiones inestables”, añadió.

Pero antes de que la tecnología pueda pasar a la práctica clínica, se debe probar el valor de la prueba con más estudios, afirmó el Dr. Gregg Fonarow, vocero de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

Se necesitarán estudios adicionales “para evaluar la validez, reproductibilidad, y cualquier utilidad clínica potencial de este coeficiente”, dijo Fonarow, profesor de cardiología en la Universidad de California, en Los Ángeles.

Las TC ya se prescriben habitualmente a los pacientes con dolor de pecho. Así que usarlas en pacientes en riesgo de ataque cardiaco solo añadiría un costo mínimo a su tratamiento, afirmó Antoniades. Su equipo evaluó el coeficiente en muestras de más de 450 pacientes que se sometieron a una cirugía cardiaca.

Además, 40 pacientes se sometieron a una tomografía por emisión de positrones (TEP), que es más costosa. Esas pruebas de imágenes mostraron que un mayor coeficiente de atenuación se vinculaba con una cantidad sorprendente de inflamación de los vasos sanguíneos, señaló Antoniades.

Al trabajar con 270 pacientes adicionales con y sin placas coronarias significativas, los investigadores dijeron que el coeficiente cambió de forma dramática alrededor de los vasos dañados de cinco supervivientes a un ataque cardiaco.

Antoniades explicó que este coeficiente es distinto de las pruebas que miden la acumulación de calcio en los vasos sanguíneos.

La puntuación de calcio coronario solo detecta las arterias endurecidas cuando el daño se ha hecho irreversible. No cambia con el tratamiento, y no puede distinguir qué placas en los vasos sanguíneos tienen más probabilidades desprenderse, dijo.

Pero Antoniades sugirió que “las medidas del calcio se pueden combinar con el coeficiente, y ofrecer información adicional y quizá unas mejores estratificaciones del riesgo”.

Antoniades dijo que espera que un ensayo en curso de 2,000 personas que se sometieron a TC coronarias “confirme la capacidad del método de predecir quién fallecerá de un ataque cardiaco”.

