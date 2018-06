Por Hugo Laveen

Una inundación lenta de lava destruyó cientos de hogares en la zona sureste de Big Island, convirtiendo lo que había sido una bahía escénica salpicada de casas de playa, exuberantes verdes y aguas turquesas, en una losa oscura de vapor y lava .

El martes por la mañana, la lava había llenado por completo la bahía de Kapoho: residentes impactantes y visitantes frecuentes que se dieron cuenta de que su amada bahía había desaparecido. Era donde los veraneantes disfrutaban de las piscinas de mareas, el esnórquel y los picnics, reportó la afiliada de CNN, Hawaii News Now.

“Es increíblemente triste”, dijo Jason Hills, que hace una visita anual a la estación. “Kapoho Bay era simplemente una pequeña joya de aguas tranquilas donde la gente podía jugar, nadar, pasar el rato en las piscinas de marea. Era verde y hermosa, con excelentes vientos alisios, y ahora es solo un gran trozo de roca de lava”.

Hasta el momento, no estaba claro cuántas viviendas se vieron afectadas, pero el administrador de Defensa Civil de Hawái, Talmadge Magno, dijo que era justo decir que eran cientos. La lava empujó a los lotes de playa en Kapoho, que tiene alrededor de 350 casas y Vacationland, que tiene alrededor de 150. Esto no significa que todas las casas se vieron afectadas, pero las autoridades tendrán que contar y unir las áreas con mapas de propiedades.

Se cree que alrededor del 80% de las casas son casas de vacaciones, dijo Magno a los periodistas el martes.

La lava de una de las fisuras entró en la bahía de Kapoho a última hora del domingo o la madrugada del lunes, forzando nubes de vapor hacia la atmósfera mientras la lava caliente golpeaba las frías aguas del océano Pacífico. Fissure 8 estuvo muy activo durante la noche del martes, produciendo grandes cantidades de lava que destruyó las casas. El flujo de lava se extendía a 0.8 millas de la orilla.

“Es una inundación que se mueve lentamente. Nada lo detiene y sigue la dirección”, dijo Magno sobre el flujo de lava. “Continúa su marcha hacia el océano”.

Ha habido al menos 12,000 terremotos en la isla grande de Hawaii en los últimos 30 días.

Las autoridades de la Defensa Civil del condado de Hawaii también advirtieron sobre laze, una desagradable mezcla de lava y neblina que envía ácido clorhídrico y partículas de vidrio volcánico al aire. La gran pluma de laze soplaba hacia el interior a lo largo de la costa y la agencia advirtió a los residentes a evitar el área.

Al menos 117 casas han sido destruidas desde que comenzó a fluir la lava, dijo Magno, pero esto no incluye a los afectados en Kapoho y Vacationland.