Por Hugo Laveen

Legislador republicano de Arizona que formó parte de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, renunció a su curul para aceptar un puesto en la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, según dio a conocer el lunes 10 de abril.

El representante Phil Lovas, de Peoria, dijo que renunciará el 17 de abril. Lovas ha sido nombrada defensor regional de la agencia federal que ayuda a las pequeñas empresas.

Lovas dijo que sus contactos en la Casa Blanca enviaron su nombramiento para la Región 9 de la agencia. El legislador de 48 años es un inversionista de bienes raíces y anteriormente trabajó en la industria hotelera. Su esposa es recaudadora de fondos republicanos.

Lovas actualmente preside el Comité de Reglas de la Casa de Arizona. Como presidente, ha bloqueado algunas leyes, incluyendo la prohibición de enviar mensajes de texto para conductores adolescentes patrocinados por la senadora Karen Fann de Prescott.

“Creo que las personas más felices de hoy probablemente serían Karen Fann y otras cuyas cuentas he tenido”, dijo Lovas. Hizo referencia a los informes de la semana pasada de que el proyecto de ley estaba “en coma”.

“Yo diría que podría estar saliendo de un coma”, dijo.

El reemplazo de Lovas será escogido de tres candidatos enviados a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa por miembros del comité republicano en el Distrito Legislativo 22. Lovas dijo que no quería retrasar la aceptación de la oferta de trabajo y espera que alguien esté a bordo para reemplazarlo al final del mes. El proceso se agiliza cuando la Legislatura está en sesión.

“La oportunidad surgió ahora, así que estoy feliz de asumir esa nueva responsabilidad”, dijo sobre su nuevo trabajo. “Quería hacer el anuncio hoy para darle a nuestro distrito legislativo algo de tiempo para poner las cosas en orden sobre quien me reemplazará”.

Lovas ha estado en la Cámara desde 2012, cuando fue nombrado para sustituir a la representante Judy Burges, quien se trasladó al Senado. Dijo que está muy orgulloso de sus esfuerzos por cerrar planes de pensiones con fondos insuficientemente financiados para los funcionarios electos y aprobar una ley llamada “Right to Try” que permite a los pacientes en fase terminal acceder a medicamentos experimentales.

“Esas son dos cosas que miro hacia atrás con mucho cariño”, dijo. “Y luego obviamente ayudando a poner la casa fiscal del estado en orden con los presupuestos que aprobamos”.

El trabajo de Lovas en la SBA será actuar como un defensor de las pequeñas empresas con el gobierno federal, particularmente con respecto al proceso de reglamentación. Él tendrá su oficina en la ciudad de Phoenix.