Por Hugo Laveen

No obstante que el pasado viernes, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan admitió que no tenía los votos suficientes para reemplazar al Obamacare con la propuesta de la nueva administración y retiró de consideración la llamada “Ley Americana del Cuidado de Salud”; en Arizona, los legisladores dijeron estar dispuestos para continuar la pelea.

Ryan dijo que el ‘Obamacare’ sigue siendo la ley para el futuro previsible, y dijo que el Partido (Republicano) volvería su atención a la reforma tributaria, la seguridad fronteriza y otros temas de alta prioridad por ahora; pero en Arizona, continúan algunos legisladores como ‘gallos de pelea’, unos a favor y otros en contra de la Ley de Salud del presidente Obama.

“Aunque la cobertura de salud para millones de estadounidenses es segura por el momento, es importante recordar que la ortodoxia republicana todavía ve este resultado como un fracaso”, dijo el representante Raúl Grijalva, Demócrata de Tucson, en un comunicado emitido después de la decisión. “No podemos perder de vista el hecho de que el Partido Republicano sólo trató de cortar la atención médica para 24 millones de estadounidenses para ayudar a cubrir 600 mil millones de dólares en recortes de impuestos a los ricos”.

La representante Martha McSally, Republicana de Tucson, que había expresado su apoyo a la Ley Americana de Cuidado de la Salud después de extraer concesiones de los líderes republicanos sobre créditos tributarios para los ancianos y otras cuestiones, dijo que Obamacare “sigue fallando a las familias en Arizona. La misión no ha cambiado”.

“Sea cual sea el vehículo legislativo en el futuro, seguiré esforzándome por mejorar el cuidado de la salud de mis electores”, dijo McSally en un comunicado emitido por su oficina.

Los republicanos han hecho campaña contra Obamacare desde que la ley fue aprobada y esperaban obtener la aprobación de la Cámara para su reemplazo el jueves, el séptimo aniversario de la firma de la ley. Pero los demócratas en la Cámara se opusieron firmemente al proyecto de ley, que dijeron que daría los mayores beneficios a las familias de más altos ingresos, mientras que golpeaba duro a las personas mayores y familias de bajos ingresos y obligaba a millones de perder la cobertura.

Se unieron a los republicanos en el caucus conservador de la libertad, que se opusieron a la cuenta que dijeron no hicieron bastante para desmontar la ley del cuidado acequible. Fueron capaces de ganar algunas concesiones en la negociación con el liderazgo de su partido y la Casa Blanca, pero no lo suficiente como para apoyar su proyecto de ley.

Una evaluación de la Oficina del Presupuesto del Congreso predijo que reduciría el déficit federal en $337.000 millones de dólares a través de reducciones en el gasto, pero también resultaría en 14 millones de estadounidenses perder su seguro de salud inmediatamente con ese número de 24 millones en 10 años.

El informe del CBO sobre una versión posterior del proyecto de ley, después de las concesiones hechas para los críticos, dijo que todavía habría agregado 24 millones de personas a las filas de los no asegurados, pero redujo la reducción del déficit a $ 150 mil millones.

A una hora del final del debate del viernes, muchos legisladores ya estaban saliendo de la ciudad, dijeron sus empleados. Pero el representante Tom O’Halleran, Demócrata de Sedona, estaba en su oficina.

O’Halleran, que estaba en el registro de oposición a la ley GOP, dijo que es su “sincera esperanza” que los legisladores utilizarán la pausa como una oportunidad para la colaboración constructiva para diseñar un mejor plan de salud.

“Necesitamos abordar las cuestiones que están dentro de la ACA que no son correctas”, dijo O’Halleran. “No me importa lo que ellos llamen cuando se hace, pero necesitamos abordar estos temas”.

Mientras Ryan dijo que no esperaba ver un reemplazo para el ACA pronto, O’Halleran dijo que el Congreso no debería esperar. “Cada vez que la gente americana está teniendo problemas y no se abordan y algo así ocurre, no es una victoria para nadie”, dijo. “Es una indicación de que debemos aprovechar esta oportunidad para abordar el tema”.