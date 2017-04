Por Hugo Laveen

La Legislatura de Arizona aprobó una medida el lunes, diseñada para limitar las demandas de discapacitados que los opositores dicen son sólo demandas superfluas.

La SB 1406 pretende limitar el abuso de las leyes de discapacidad que crean conflictos legales entre las pequeñas empresas, los abogados y la comunidad de discapacitados.

Las propuestas de la Cámara de Representantes y el Senado fusionadas a principios de este mes, fueron enmendadas durante un debate de la Cámara de Representantes la semana pasada y aprobadas por 38-20 votos. El Senado aprobó la medida en una votación de 18-11 el lunes, enviando la legislación al gobernador Doug Ducey para su consideración.

La legislación se enfocaría en lo que los legisladores llaman abogados sin escrúpulos que están explotando negocios al encontrar violaciones con la Ley de Arizonenses con Discapacidades y llenar pleitos. Las reclamaciones suelen ser eliminadas después de que las empresas acuerden pagar una liquidación en efectivo.

El proyecto de ley enmendado defendido por el presidente de la Cámara, JD Mesnard, permitiría a las empresas que necesitan permisos o aprobación del gobierno fijar un plazo de 30 días para “proporcionar un plan de acción correctiva” a la persona agraviada y presentar una solicitud a la entidad gubernamental apropiada. Las empresas que no necesitan permisos se requeriría para corregir los problemas dentro de los 30 días.

Los grupos de discapacitados no apoyan la legislación enmendada, argumentando que las preocupaciones de la comunidad de discapacitados con respecto a su derecho a tener acceso adecuado ya no se satisfacen apropiadamente con algunas empresas ganando ese período de 30 días, si no más, antes de comenzar a tomar medidas para solucionar problemas de accesibilidad.

“Este proyecto de ley es demasiado amplio, no se trata sólo de estructuras de estacionamiento, la ley de accesibilidad es para las personas que necesitan acomodaciones para acceder a los materiales en su negocio … hay cosas que poner un período de curación y no son razonables”, dijo la vice Presidente de abogacía en Ability360 Amina Donna Kruck.

Mesnard ha notado que sus cambios en el proyecto de ley siguen la propuesta original hecha por el senador John Kavanagh. “Hubo sólo un desacuerdo”, dijo Mesnard. “A veces no se puede llegar a un compromiso perfecto.”

Bajo su medida, después de que se emitan los permisos, las empresas tendrían 60 días para cumplir con la queja antes de que se pudiera presentar una demanda. La propuesta de Mesnard también establece que cualquier demora en la obtención de los permisos no se calcularía en ese período de tiempo, lo que significa que las empresas podrían dejar las cuestiones sin resolver durante períodos mucho más largos.

La líder de la minoría del Senado, Katie Hobbs, dijo que el proyecto de ley no alcanza un equilibrio en absoluto y eliminará los derechos civiles de las personas.

“No hay otro grupo que se vea afectado por las leyes de derechos civiles que toleraríamos un período de reparación de 30 días”, dijo Hobbs durante la votación final del Senado. “Si alguien intentó entrar en un restaurante que era negro y el restaurante dijo ‘oh, lo siento, no estamos sirviendo a los negros’, entonces eso merece una demanda allí”.

El asunto llevó al Procurador General Mark Brnovich a pedir a un tribunal estatal que rechazara más de 1.000 demandas de accesibilidad presentadas por el grupo de defensa de discapacidades por razones que no tenía legitimidad legal.

Peter Strojnik, abogado principal de Advocates for Individuals with Disabilities, dijo que piensa que los legisladores tienen la intención de proteger a las empresas ofensivas por encima de los intereses de la comunidad con discapacidad.