Las cinco clínicas de Salud de Arizona podrían cerrar sus puertas por falta de fondos, con lo que millares de mujeres pobres no tendrían acceso a control de natalidad y exámenes de detección de cáncer.

Por Hugo Laveen

Los legisladores republicanos de Arizona han incluido una previsión en el presupuesto estatal que recortará $2 millones en fondos para Planned Parenthood, basándose en una ley recientemente firmada por el Presidente Donald Trump, que otorga poder a los Estados para decidir sobre otorgamiento de fondos a proveedores de control de la natalidad y abortos.

Sin embargo, las cinco clínicas de Planned Parenthood utilizaban sus recursos para proporcionar control de natalidad, otorgar consejería de salud a las parejas que planean un embarazo y realizar pruebas de detección de cáncer a mujeres pobres y sin seguro médico; y sólo una mínima parte se destinaba a realización de abortos en casos especiales; pero los republicanos solo buscaban un pretexto para dejar sin presupuesto a Planned Parenthood.

Antes de concluir su administración, el presidente Barack Obama prohibió a los Estados bloquear el dinero federal de planificación familiar a Planned Parenthood y otros proveedores de abortos; pero el Congreso aprobó una ley para borrar esa regla y el presidente Trump se apresuró a firmarla.

Estados, controlados por republicanos, como Arizona, planean crear un fondo con esos recursos. En una entrevista, el representante JD Mesnard, dijo que el patrocinó la medida para quitar los fondos a Planned Parenthood, porque está opuesto a los servicios de aborto que el organismo proporciona.

“Obviamente ha sido nuestra política, que no queremos poner más recursos en el principal proveedor de abortos en el estado”, dijo Mesnard. “Ha habido algunos retos a nivel federal, pero los posteriores cambios en nuestra dirección han facilitado esta posibilidad”.

El presidente de Planned Parenthood Arizona, Bryan Howard, dijo el miércoles que los recortes podrían poner en peligro los centros de salud en Phoenix, Mesa, Flagstaff y Tucson.

Dijo que las cinco clínicas sirven a muchos pacientes sin seguro médico y podrían cerrar si pierden el dinero federal de planificación familiar. El informe anual de Planned Parenthood Arizona 2015-2016 muestra que representó alrededor del 15 por ciento de los ingresos totales de la organización sin fines de lucro.

Alrededor de 7.000 pacientes fueron atendidos con ese dinero, pero hasta 20.000 pacientes podrían perder el cuidado si las cinco clínicas dependen ahora de la financiación, dijo Howard. Él cuestionó la moralidad de una propuesta que corta servicios a los pobres debido a la hostilidad hacia Planned Parenthood.

“En esencia lo que se están diciendo es que no les importa el daño colateral que la medida significa”, dijo. “No les importa que 7.000 pacientes que viven dentro de dos, tres, cuatro millas de los centros de salud en Maryvale pierden el acceso a la atención en su propia comunidad. Simplemente no les importa”.

El dinero federal de la planificación familiar se ha proporcionado a los abastecedores del cuidado médico en estados desde 1970 y Arizona nunca ha aplicado para supervisar el efectivo, dijo Howard.