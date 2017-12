Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. El Departamento de Policía de Tempe publicó el audio de la llamada al 911 y el video de la cámara del arresto de un hombre después de que una conductora de Uber dijo que la agredió sexualmente el 3 de diciembre.

Justo antes de la medianoche, una mujer conductora de Uber, que llevaba a Danny Hale Jr. y otros dos amigos a un lugar en Scottsdale, llamó al 911 para informar que Hale la había agredido sexualmente.

“Recogí a estos pasajeros, el hombre está en mi automóvil”, dijo la víctima. “Puso sus manos en mis pechos y puso sus manos entre mis piernas mientras conducía”.

Después de que los agentes detuvieron a Hale, intentó explicarle la situación al oficial, quien notó que Hale parecía intoxicado y se esforzó por armar una historia coherente.

Oficial: “¿Qué pasó en el taxi, por qué estaría enojada contigo?”

Hale: “Ella se enojó conmigo y yo estaba como, ‘Ni siquiera sé por qué está enojada conmigo'”.

Los agentes encontraron a Hale caminando hacia el norte en Scottsdale Road después de que el conductor se detuvo cerca de Gilbert Road para exigir que Hale y sus dos amigos salieran mientras ella llamaba al 911.

El conductor de Uber les explicó a los oficiales que recogió a Hale y a una amiga cerca de Higley Road y Ocotillo Road con destino a Scottsdale.

Hale se sentó en el asiento delantero y parecía hiper y optimista. La víctima mencionó que Hale y la amiga se jactaban de estar drogados con “molly”, una droga popular también conocida como MDMA.

Durante el viaje, Hale solicitó al conductor de Uber que recogiera a otro amigo en Mesa. Mientras continuaba alardeando de estar con Molly, la víctima notó que Hale se agitaba más, lo que la puso nerviosa.

El conductor intentó cambiar la música para que se calmara y fuera más feliz. Ella le dijo a la policía que Hale agarró su brazo derecho con frecuencia pero al principio no pensó en nada porque estaba intoxicado y pensó que no era intencional.

Sin embargo, cuando Hale se enojó más, la agarró del brazo derecho otra vez y se frotó los pechos con las manos. La víctima usó su codo derecho para apartar a Hale de ella, pero Hale luego colocó su mano entre sus piernas.

La víctima golpeó con fuerza y le quitó las manos de encima y comenzaron a discutir. El conductor estaba tan molesto y preocupado que agarró su spray de pimienta y amenazó con rociar a Hale.

Durante el intercambio, los amigos de Hale comenzaron a agarrarlo para que dejara de tocarla.

Cuando los agentes interrogaron a Hale al tocarlo, él negó haberlo hecho.

Oficial: “¿Te pidió que la toques?”

Hale: “Nunca me dijo que la tocara. Nunca tocaría a nadie”.

“Escucha, soy dueño de un bar de deportes. Gano mucho dinero. Nunca lo haría. Tomé un Uber”.

Los oficiales pudieron ubicar a los dos amigos de Hale que estaban en el Uber con él durante el presunto asalto sexual.

Tanto el hombre como la mujer dijeron que todos estaban pasando un buen rato escuchando música antes de que ocurriera el supuesto asalto sexual.

La amiga dijo que el conductor le hizo un comentario a Hale para mantener su mano “allá” cuando colocó su brazo izquierdo en el reposacabezas. A los pocos segundos de ese intercambio, la mujer dijo que comenzaron a gritarse el uno al otro con la conductora acusando a Hale de tocarla.

El amigo dijo que recordó a la conductora diciendo: “No me toques la pierna”, seguido por “Dije que no me toques”. Ambos amigos intentaron calmarlos antes de que se les pidiera que salgan del vehículo.

Ambos notaron que no vieron a Hale tocar al conductor de manera inapropiada y la amiga notó que encontraba la situación extraña porque Hale era un hombre homosexual y nunca había sabido que él era inapropiado con nadie.

Hale fue ingresado en la cárcel con una fianza de $10,000 y su próxima aparición en la corte es el lunes.