Por Hugo Laveen

Williams, AZ.— Las autoridades dicen que un pasajero que escapó de un automóvil robado perseguido por un subalterno del sheriff en el norte de Arizona el lunes por la mañana, no está siendo procesado porque simplemente se embarcó en un viaje con el conductor y otro hombre.

La Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai dice que el pasajero del asiento delantero trató de saltar del automóvil el lunes durante una parada de tráfico en la Interestatal 40 cerca de Ask Fork pero se enredó y luego se vio arrastrado antes de que el coche se detuviera de nuevo y pudiera liberarse.

Según el portavoz de YCSO Dwight Develyn, el pasajero fue hospitalizado por el tratamiento de lesiones graves. Su identidad no fue liberada.

La oficina del sheriff dice que John Freeman, de 31 años de edad, está encarcelado bajo sospecha de asalto agravado contra un oficial de policía y varios otros crímenes. El supuesto cómplice de Freeman, Gideon Eads, de 30 años, fue detenido por sospecha de robo de vehículos.

Freeman es acusado de disparar al menos una vez a un oficial, que no resultó herido.