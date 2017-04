Por Hugo Laveen

Williams, AZ.— La Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai ha publicado video del sospechoso que saltó de un auto en la autostopista, durante una búsqueda en Williams a finales del mes pasado.

Ese sospechoso fue identificado como John Freeman, de 31 años, el pistolero que hizo que Bearizona fuera encerrado el 27 de marzo durante una persecución en la I-40.

los El video muestra al autostopista saltando del asiento del pasajero del coche hacia el lado de la carretera. El diputado del YCSO detiene y detiene al hombre, sin saber que es un autostopista y no está relacionado con el crimen.

Freeman permanece bajo custodia en una letanía de cargos por delitos graves y se mantiene sin vínculo, de acuerdo con YCSO. Un segundo sospechoso, que estaba sentado en la parte trasera del vehículo, también fue arrestado.

YCSO dice que el pasajero que escapó del coche robado no está siendo procesado porque simplemente se embarcó en un viaje con el conductor y otro hombre.

Ese pasajero no fue lesionado y su identidad no ha sido liberada.