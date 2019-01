Imágenes de la cámara de cuerpo del policía que dio muerte al niño de 14 años fue mostrada a los medios.

Por Hugo Laveen

Tempe, AZ.- La policía de Tempe mostró a los medios imágenes inéditas de la cámara corporal de policía que asesinó a tiros de un muchacho adolescente luego de que surgieran rumores de manipulación de pruebas.

La policía dijo que actualmente no lanzará las imágenes al público, pero quería mostrar las imágenes no editadas de los disparos del 15 de enero a los medios de comunicación después de especularse con que se colocó la pistola Airsoft cerca de Antonio Arce, de 14 años.

El primer video fue tomado desde la perspectiva del oficial Joseph Jaen, un veterano de 14 años del Departamento de Policía de Tempe.

El video de casi 12 minutos muestra a Jaén llegando a la escena de lo que se envió como un vehículo sospechoso estacionado en un callejón de Tempe cerca de la intersección de South 48th Street y West Vineyard Road.

El video muestra una situación de rápido movimiento. El oficial Jaén encuentra a Arce robando un camión en el callejón, sosteniendo lo que parecía ser una pistola.

El video luego muestra a Arce corriendo, corriendo por el callejón y rechazando las órdenes para mostrar sus manos. Poco más de un minuto después de que comience el video, Jaén dispara dos veces, golpeando a Arce en la espalda desde 114 pies de distancia.

La policía había publicado previamente las imágenes de la cámara del cuerpo hasta el punto en que Jaen corre hasta el final del callejón.

En la versión completa, sin editar, Jaén encuentra a Arce, acostado boca abajo en la calle. “¡Déjame ver tus manos!” Grita Jaén.

Jaén toma una posición defensiva detrás de la pared, repitiendo improperios y llamando al personal médico. “Parece que ya no respira”, dice Jaen.

Han pasado alrededor de tres minutos y medio desde que le disparó a Arce. “Socio, necesito que saque las manos para que podamos conseguirle algo de ayuda”, le grita Jaen a Arce.

Jaén permanece en una posición defensiva detrás del muro hasta que llega el respaldo, unos cinco minutos y 15 segundos después de que dispara a Arce.

En las imágenes de la cámara del cuerpo de Jaén, no puedes ver la pistola Airsoft. Jaen nunca se acerca a Arce.

Pero las imágenes de la oficial Anna Cano muestran una perspectiva diferente. “Déjame tomar esto, baja el arma”, le dice Cano a Jaén.

Ella y el oficial de policía de Tempe, David Lewis, se acercan a Arce. “Tempe policía, ¡no te muevas!”, Grita Cano. Se acercan a Arce, y una pistola de airsoft es visible debajo de su brazo derecho.

“Está muerto, amigo”, dice Cano.

Después de esposar a Arce, los oficiales comienzan la RCP. Junto con la pistola Airsoft, un teléfono y un bote de BB se sientan en el suelo junto a él.

Una vez que se da vuelta a Arce, se oye a Jaen en su cámara del cuerpo que dice: “Es solo un niño”. Se oye a Jaen llorar.

“Es sólo una pistola de juguete (expletiva eliminada)”. Bomberos y personal médico llegan, y Arce es llevado al hospital donde fue declarado muerto.

El resto de las imágenes de la cámara del cuerpo de Jaén lo muestran alejándose de la escena y retrocediendo por el callejón, flanqueado por dos oficiales. Él silencia el audio alrededor de nueve minutos y medio en su video, un poco más de ocho minutos después de que le disparó a Arce.

La policía dice que no lanzará el video al público por respeto a la familia de Arce y debido a la investigación en curso.

En la exhibición del miércoles por la mañana, la policía de Tempe prohibió cualquier cámara o diapositivas de grabación.

El teniente de la policía de Tempe, Mike Hayes, dijo que entendía la “angustia” cuando los medios presionaron para el lanzamiento de los videos, pero dijo que simplemente no era posible publicar el contenido gráfico, sin editar, porque la opinión pública podía verse influida en una investigación en curso.

Hayes dijo que el departamento simplemente quería establecer el récord al mostrar a los medios lo sucedido. “Estamos haciendo esto como una cortesía”, dijo Hayes. “Hacer al público una cortesía”.

El miércoles, el alcalde de Tempe, Mark Mitchell, estaba en el departamento. “Todo lo que he visto demuestra que el Departamento de Policía de Tempe ha sido transparente y honesto en los días posteriores a la trágica muerte de Antonio Arce”, dijo Mitchell en un comunicado. “Lo que ofreció la policía de Tempe hoy fue otra medida de transparenci