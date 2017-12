Por Hugo Laveen

Washinton, CD.— La Corte Suprema conoció el martes sobre un enfrentamiento entre la libertad religiosa y los derechos LGBT cuando escuchó los argumentos de un panadero de Colorado que se negó a hacer un pastel para celebrar el matrimonio de una pareja del mismo sexo porque cree que Dios diseñó el matrimonio ser entre un hombre y una mujer.

Durante animadas discusiones que duraron más de los 60 minutos asignados, los jueces liberales, unidos en un momento por el decisivo voto del juez Anthony Kennedy, cuestionaron dónde podría trazarse la línea si se alineara con el propietario de Masterpiece Cakeshop, Jack Phillips.

Como abogado de Phillips hizo su argumento de la libertad de expresión en nombre de la “expresión artística” del panadero, la Jueza Elena Kagan y otros liberales se abalanzaron, preguntando dónde se suponía que trazarían una línea coherente que indicara qué dueños de negocios podrían calificar para reclamar una exención leyes de discriminación. ¿Un joyero? Un artista de maquillaje? Un estilista?

Cuando el fiscal general Noel Francisco se puso de pie para discutir en apoyo de Phillips, Kennedy le preguntó si prevalecía si un panadero le pusiera un letrero en la ventana diciendo “no horneamos pasteles” para bodas entre personas del mismo sexo.

Pero Kennedy parecía desgarrado. En otro momento dijo que le preocupaba una “hostilidad” hacia la religión. Preguntó si el estado de Colorado había sido “tolerante” con las creencias religiosas de Phillips.

El caso enfrenta las demandas de libertad religiosa de Phillips, en contra de la pareja, David Mullins y Charlie Craig, quienes dicen que las acciones de Phillips equivalen a discriminación.

Los defensores de los derechos LGBT temen que si la Suprema Corte finalmente se pone de parte de Phillips, disminuirá su histórica opinión de hace dos años que despejó el camino para el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Ambas partes acuerdan que un fallo a favor de Phillips también abriría la puerta a las reclamaciones de otras personas que se dedican a servicios profesionales, por ejemplo floristas, para reclamar que su libertad religiosa los exime de las leyes de acomodación pública aplicables a otras empresas.

Fue en 1993 que Phillips abrió la panadería, sabiendo desde el principio que habría ciertas tortas que se negaría a hacer para cumplir con sus creencias religiosas. “No quería usar mis talentos artísticos para crear algo que iba en contra de mi fe cristiana”, dijo en una entrevista, señalando que también se negó a hacer pasteles para celebrar Halloween.

Avancemos hasta 2012, cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no era legal en Colorado, pero dos hombres entraron a la panadería.

“La conversación fue bastante corta”, recordó Philips. “Fui a saludarlos. Nos sentamos en el escritorio donde tenía abiertos los libros de mi boda”.

Los hombres le dijeron a Phillips que querían un pastel para celebrar su boda planificada, que se realizaría en otro estado. Phillips dijo que sabía de inmediato que no podía crear el producto que buscaban sin violar su fe.

“La Biblia dice: ‘Al principio había hombres y mujeres'”, dijo Phillips. Ofreció hacer otros productos horneados para los hombres. “En ese momento, ambos se asustaron y se fueron”, dijo.

La pareja presentó una queja ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, que dictaminó a su favor, citando una ley estatal contra la discriminación. Phillips llevó su caso a la Corte de Apelaciones de Colorado, argumentando que exigirle que proporcionara un pastel de bodas para la pareja violaba su derecho constitucional a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión.

El tribunal sostuvo que la ley estatal antidiscriminatoria era neutral y generalmente aplicable y no obligaba a Masterpiece a “respaldar o respaldar ninguna opinión religiosa particular”. Simplemente le prohibió a Phillips discriminar a clientes potenciales debido a su orientación sexual.

Phillips luego llevó su caso a la Corte Suprema y los jueces aceptaron tomarlo después de reflexionar durante varias semanas.

En los documentos judiciales, Kristen K. Wagoner, abogada de la conservadora Alianza Defensora de la Libertad que representa a Phillips, argumentó que la Primera Enmienda le garantiza el derecho a negarse a hacer tortas de boda que celebran matrimonios que están en conflicto con sus creencias religiosas.

Ella dijo que Phillips está protegido por dos partes de la Primera Enmienda: sus protecciones del ejercicio religioso y la libertad de expresión. Si bien argumentó que la cláusula de libre ejercicio prohíbe a la comisión apuntar a Phillips “y creyentes de ideas afines para el castigo”, ella reservó la mayor parte de su escrito para la cláusula de libertad de expresión, tal vez apuntando a Kennedy, que a veces ha mostrado una visión expansiva de libertad de expresión.

Wagoner argumentó que una persona que mira uno de los pasteles de boda personalizados de Phillips, su “expresión artística”, “entenderá que celebra y expresa su apoyo al matrimonio de la pareja”.

Ella dijo que la doctrina del discurso obligado de la Corte Suprema “prohíbe a la comisión exigir que los artistas diseñen expresiones personalizadas que transmitan ideas que consideran objetables”.

En la entrevista, Phillips dijo: “Siento que me veo obligado a crear obras de arte para un evento, un evento intrínsecamente religioso, que va en contra de mi fe, y me veo obligado a hacerlo bajo pena de cárcel y multas”.

No es sorprendente que Mullins y Craig vean el caso a través de una lente completamente diferente: discriminación.

“Este caso es más que nosotros, y no se trata de pasteles”, dijo Mullins en una entrevista. “Se trata del derecho de los homosexuales a recibir el mismo servicio”.

“Esto no se trata de expresión artística”, dijo Craig. “No siento que hayamos pedido una obra de arte, o que él haga una declaración, simplemente le pedimos un pastel, y él nos lo negó simplemente por lo que somos”.

La pareja está siendo representada en el tribunal por la Unión Americana de Libertades Civiles.

“En esencia, la panadería busca un derecho constitucional para colgar un letrero en su escaparate proclamando: ‘Pasteles de boda sólo para heterosexuales'”, escribió David D. Cole, de la ACLU, en documentos judiciales.

Cole dijo que no se trata de si una torta es una expresión artística. “La pregunta, más bien, es si la Constitución otorga a las empresas abiertas al público el derecho a violar las leyes contra la discriminación en el mercado comercial si el negocio pasa a vender un producto artístico”. La respuesta, afirma Cole, es “no”.

Veinte estados más y el Distrito de Columbia también prohíben expresamente que los lugares de alojamiento público discriminen sobre la base de la orientación sexual, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

La administración de Trump se alía con Phillips en el caso, argumentando que se encuentra “dentro del pequeño conjunto de aplicaciones de leyes de contenido neutral que merecen un mayor escrutinio” por parte de los tribunales. “Un pastel de bodas personalizado no es un producto horneado ordinario, sino que su función es más comunicativa y artística que utilitaria”, argumentó el fiscal general Noel Francisco. “En consecuencia, el gobierno no puede promulgar leyes basadas en el contenido que obliguen a un orador a expresarse con protección: no se puede obligar a un artista a pintar, no se puede forzar a un músico a tocar y no se puede forzar a un poeta a escribir”.

Pero los abogados del gobierno trazaron una línea cuando se trata de raza, argumentando que las leyes que apuntan a la discriminación basada en la raza pueden sobrevivir al mayor escrutinio de la Primera Enmienda en parte porque el prejuicio racial “es un mal familiar y recurrente que plantea inquietudes históricas, constitucionales e institucionales únicas.”