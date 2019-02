Acciones del Registrador del Condado fueron cuestionables, pero no ilegales

Gabriel Limón

En lo que parece ser el fin de una larga controversia y aceptación, el Partido Republicano de Arizona (AZGOP) concluyó que el registrador del Condado de Maricopa no violó ninguna ley durante las elecciones generales de 2018 y que las que implementó no afectaron los resultados de ninguna carrera.

El abogado Stephen Richer, quien realizó una auditoría al proceso electoral, no pudo justificar los reclamos de que Adrián Fontes actuó de manera inadecuada y manipuló el proceso electoral para favorecer a los demócratas.

Sin embargo, Richer aclaró que aún está a la espera de los registros de la Oficina del Registro del Condado de Maricopa y enfatizó que los hallazgos no son definitivos.

La auditoría fue solicitada por el entonces presidente de AZGOP, Jonathan Lines en noviembre de 2018 debido a las preocupaciones de los republicanos después de que los demócratas revirtieron resultados en importantes carreras en días posteriores al Día de las Elecciones.

La auditoría se centró en cuatro temas centrales como la expansión de la votación de emergencia previa a las elecciones; la verificación o “curación” de las boletas tempranas con firmas problemáticas después de que se cerraron las urnas, las denuncias de partidismo contra Fontes y varias acusaciones de fraude electoral sin fundamento .

Richer escribió que las políticas de Fontes sobre la votación de emergencia y la curación de las votaciones se alejaron en mucho de las de su predecesora, la republicana Helen Purcell.

La entrega temprana de boletas en persona termina a las 5 de la tarde del viernes anterior a la elección, pero la ley estatal permite los puntos de emergencia para depositar los votos después de la fecha límite para las personas que por algún motivo no pudieron cumplir con el tiempo.

Bajo Purcell, quien se desempeñó como registradora durante 28 años antes de que Fontes la derrotara en 2016, el Condado de Maricopa ofrecía votación de emergencia, pero solo en la Oficina del Registrador del Condado, y trató de restringirla a las personas con problemas comprobados que les impedirían votar en persona en el día de las elecciones.

Fontes abrió cinco centros de emergencia para la elección primaria de agosto y nuevamente para la elección general, y alentó públicamente a la gente a usarlos, argumentando que no le correspondía cuestionar a los votantes sobre la naturaleza de su emergencia, sino permitir que votara la mayor cantidad posible de personas.

Los republicanos cuestionaron la decisión de ampliar la votación de emergencia porque se abrieron principalmente en áreas demócratas como Tolleson a pedido del Supervisor del condado Steve Gallardo y la alcaldesa Anna Tovar, aunque otro centro ya estaba programado a pocas millas de distancia, en Avondale.

Richer concluyó que Fontes no hizo nada ilegal aunque actuó de una manera inconsistente con la intención de la ley estatal muy posiblemente con motivos partidistas.

Cuando los funcionarios electorales del Condado reciben boletas tempranas, comparan las firmas con las que tienen archivadas para verificar la identidad de los votantes y si hay alguna duda, intentan resolverla localizando a la persona.

Pero mientras la mayoría de los condados dejaron de curar las papeletas, Fontes decidió continuar verificando aún después del Día de las Elecciones, en respuesta a una demanda de varios grupos civiles y de derechos de voto.

Inicialmente se afirmó que la práctica era ilegal y se amenazó con demandar, aunque el AZGOP después cambió su posición e instó a todos los condados a curar las boletas el día de las elecciones.

En el informe de auditoría preliminar, Richer dijo que Fontes se apartó de las políticas de Purcell sobre la cura de las votaciones al extender el proceso más allá del Día de las Elecciones y que el proceso extendido parece incompatible con la ley estatal.

Pero Richer admitió que Fontes no violó los estatutos de Arizona o el manual de procedimientos electorales del estado de 2014, que es el último implementado por la Oficina del Secretario de Estado de Arizona .

Richer también reconoció que ni la votación de emergencia ni el curado de las boletas resultaron en suficientes votos para como para definir las contiendas para el Senado Federal, la Secretaría del Estado, la Superintendencia de Instrucción Pública o la Comisión de Corporaciones, en las que los demócratas superaron déficits y terminaron ganando al culminar los conteos, días después de la elección.

El Condado de Maricopa salvó casi siete mil boletas electorales a través de curación, mientras que casi tres mil votos fueron emitidos en centros de votación de emergencia, pero el margen de victoria más pequeño para cualquiera de los vencedores demócratas fue de 20 mil votos, de Katie Hobbs, quien derrotó al republicano Steve Gaynor en la contienda por la Secretaría del Estado.

Fontes dijo que el informe muestra que está cumpliendo con sus promesas de campaña de compartir más información con los votantes y validar las boletas de más personas.

“Creo que lo más interesante de cada una de esas acusaciones es que todos dicen que no hay hechos para probar o refutar y les doy crédito por ser honestos de que no hay evidencia creíble para respaldar ninguna de sus afirmaciones”, dijo Fontes.

PIE DE FOTO:

El abogado Stephen Richer, autor de la auditoria repúblicana.