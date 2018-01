En ‘Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump’ se habla del primer año del presidente.

Nacional

El libro de Michael Wolff ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ (Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump) salió a la venta este viernes, tras la publicación de extractos esta semana que desencadenaron una tormenta política, amenazas de abogados del presidente de EE. UU., Donald Trump, y un intento de detener la publicación.

El libro, que Trump desestimó como una sarta de mentiras, muestra una Casa Blanca caótica, un presidente que no estaba preparado para ganar en 2016 y asesores de Trump que desdeñaban las habilidades de su jefe.

El autor de un libro, profundamente crítico sobre el primer año del presidente de Estados Unidos, dijo este viernes que había hablado con el mandatario mientras lo escribía, lo que contradice la afirmación de Trump de que nunca habló con él para el libro.

Wolff le dijo a la cadena de televisión NBC este viernes que reafirmaba su relato y que había hablado con el presidente para el libro. “Definitivamente hablé con el presidente. Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero ciertamente no fue extraoficial”, dijo en el programa “Today” de NBC, y agregó que había hablado con personas quien con las que Trump trataba a diario.

Cuando se le pidió aclarar a qué se refería cuando escribió que todo el círculo cercano a Trump cuestionaba su aptitud para el cargo, Wolff dijo: “Déjame dejar algo en claro: el 100 por ciento de las personas a su alrededor (…) Todos dicen que es como un niño; lo que quieren decir es que necesita una gratificación inmediata. Todo se trata de él”.

Trump había publicado en Twitter el jueves por la noche: “autoricé acceso cero a la Casa Blanca (en realidad lo rechacé muchas veces) por autor de un libro falso. Nunca hablé con él por el libro”. ‘Fire and Fury’ era el libro más vendido en Amazon.com. el viernes.

En Washington, los clientes hacían fila con temperaturas bajo cero para comprar una copia en KramerBooks, que comenzó la venta a la medianoche. La librería se quedó sin a las 9:00 a.m. (hora local).