El senador republicano Jeff Flake se pronuncia a favor de la permanencia de DACA.

Por Hugo Laveen

Los líderes religiosos del Valle y los beneficiarios de DACA se reunieron para celebrar una vigilia de oración el lunes por la noche, un día antes de que el presidente Donald Trump anuncie el fin del programa para los jóvenes inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país en su niñez.

Cerca de 50 personas asistieron a la vigilia fuera de la oficina de Inmigración y Aduanas en Phoenix.

“El destino de los receptores de DACA de Estados Unidos, casi 800,000 jóvenes, está en manos de nuestro presidente, y rezaremos esta noche para que haga lo correcto para sus familias y para nuestro país”, dijo Petra Falcon, directora ejecutiva de Promise Arizona.

Arizona tiene 27.865 receptores de DACA, según los últimos datos federales. Arizona es el sexto receptor más numeroso, detrás de California (222.795), Texas (124.300), Illinois (42.376), Nueva York (41.970) y Florida (32.795).

El martes, se espera que el presidente Donald Trump anuncie que cumplirá su promesa de campaña para poner fin al programa, que él llamó “amnistía ilegal”. Algunos críticos del programa dicen que los beneficiarios de DACA quitan los trabajos que de otra manera irían a ciudadanos desempleados.

Las personas familiarizadas con los planes para desmantelar la orden ejecutiva de Acción Diferida para los llegados en la infancia, dijeron que habrá un retraso de seis meses, según la prensa nacional. El retraso tiene la intención de dar tiempo al Congreso para decidir si quiere abordar la situación de los jóvenes inmigrantes afectados.

No estaba claro de inmediato cómo funcionaría el retraso de seis meses en la práctica y qué pasaría con las personas que actualmente tienen permisos de trabajo bajo el programa, o cuyos permisos expiran durante el período de seis meses.

Ochenta y siete por ciento de los beneficiarios de DACA trabajan, según un estudio del National Immigration Law Center y el Center for American Progress, dos grupos de investigación social de filiación demócrata. Los grupos estiman que hay 24,243 personas que usan las protecciones de DACA para trabajar en Arizona.

La eliminación de esas personas de la mano de obra de Arizona causaría un golpe de $1,32 mil millones al PIB del estado por año, estima el Centro para el Progreso Americano. El grupo dice que el impacto a nivel nacional costaría los US $460 mil millones en pérdida de PIB durante la próxima década.

El senador de Arizona, Jeff Flake, republicano, expresó su apoyo a DACA en el estado de la Unión el domingo.

“La edad mediana, creo, es de 6 años para los 800,000 cuando cruzaron la frontera. No deben ser castigados por los pecados de sus padres. Ese es sólo el principio básico que debemos seguir aquí”, dijo.

“Eliminarlos del país, dividir familias así, no es la forma en que debemos ir”, dijo.