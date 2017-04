Tomado de Proceso.com.mx

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex.— La candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez, aseguró que a poco menos de dos meses de las elecciones sus seguidores están listos para promover, vigilar y defender el voto.

En la comunidad de San Cayetano que pertenece a San Felipe Santiago, en el municipio de Villa de Allende, Gómez Álvarez se refirió a lo anterior debido a que los funcionarios federales siguen entregando dádivas como parte de los programas sociales, lo que constituye un delito electoral.

En entrevista afuera de una tienda a la que se detuvo para refrescarse antes de visitar una telepreparatoria sin terminar y un centro de salud que carece de médicos y enfermeras, la candidata de Morena pidió al presidente Enrique Peña Nieto que no siga permitiendo el uso de programas sociales con fines electorales por parte de su administración y del gobernador mexiquense, el priista Eruviel Ávila Villegas.

En la comunidad de San Cayetano que pertenece a San José Villa de Allende, municipio encabezado por el perredista Noé Leocadio Tiburcio, sus habitantes aseguraron que Gómez Álvarez es la única candidata que los ha visitado.

Los niños de la primaria “Miguel Hidalgo” pidieron a la candidata apoyos para la escuela y terminar la telepreparatoria, que está a medio construir, así como un médico y enfermeras.

También comentaron que PRI, PAN y PRD han donado materiales de construcción pero la mano de obra la ha puesto la comunidad. E incluso ahora deberán dar entre 700 y 900 pesos para terminar con la telepreparatoria.

Igual ocurrió con su centro de salud, donde ellos compraron las dos camas de exploración, dos escritorios y un archivero con el que funciona el establecimiento.

Los pobladores denunciaron además la falta de luz y de agua, pues a pesar de tener pozos y manantiales, la Conagua les quita el recurso para abastecer el Valle de México y no conforme con ello, contamina su ojo de agua y sus pozos por las presas de lodo que derraman cloro de la planta potabilizadora de berros.

Respecto del llamado a la prudencia que hizo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, Delfina Gómez reviró: “Pues si ya te piden prudencia y siguen incurriendo en ilícitos, pues ya se deben tomar otras medidas. ¡No hagan cosas buenas que parezcan malas!”, exigió.

Asimismo, pidió a los ciudadanos que no vendan su dignidad, ya que Morena va en primer lugar en las preferencias electorales.

“Hay una muy buena respuesta en la preferencia de la ciudadanía, no sólo en los mítines. Hemos estado en mercados, en las calles y nos reciben con respeto”, agregó.

En su primer mitin realizado en la calle Nicolás Bravo del municipio Donato Guerra, la candidata fue recibida con la música de la banda San Jerónimo de Guadalupe Vera Arias, así como una decena de simpatizantes que la acompañaron por un recorrido en el mercado “Licenciado Manuel Camacho Quiroz”, donde la gente pidió a Delfina Gómez que, de llegar a la gubernatura, ayude a este municipio gobernado por el PRD desde hace 16 años.

Luego caminó por la plaza Hidalgo acompañada por mujeres de la tercera edad, incansables. Una de ellas, Fernanda Ruiz Miguel, se acercó a la candidata para pedirle ayuda en especie, pero ésta respondió: “No vengo a comprar, vengo a hacer conciencia”.

Además reiteró que sus contrincantes son tan mañosos que tienen que vigilar el cien por ciento de las casillas el domingo 4 de junio, día de la elección.

“Solamente con su voto vamos a poder ganar”, expresó en el mitin realizado en la esquina de la calle Morelos y plaza Hidalgo.

En Villa Victoria, la candidata recorrió la calle Lázaro Cárdenas y en la esquina con Abelardo Rodríguez, frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, dio un discurso en el que pidió a la gente no creer en lo que dicen sus opositores sobre la intención de bajarle el sueldo a los maestros y de que se eliminarán los programas sociales.

“No, yo en lo que no estoy de acuerdo es que se pongan en marcha los programas sociales en tiempos electorales. Me da mucha pena que ahora les den cosas cuando tuvieron tres o cuatro años y no se acordaron del estado”.

“Cultura del miedo”

Ya en el municipio de Almoloya de Juárez, Delfina Gómez denunció que hace unos días un helicóptero lanzó desde el aire unos volantes con supuestas amenazas del narco en Texcoco.

“Es un asunto político”, indicó para enseguida señalar que las autoridades municipales investigaron el caso y todo indica que se trata una acción para inhibir el voto.

“No podemos permitir la cultura del miedo”, indicó, y por eso informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya dio entrada a su queja por violencia de género, derivada de los comentarios burlones hacia su nombre o por ser docente, señalamientos hechos por el expresidente Felipe Calderón y los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y PRI, Enrique Ochoa.