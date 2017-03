En su discurso pronunciado ante el Congreso, el mandatario defendió su posición en lo relativo a fronteras, y tocó aspectos de su política fiscal y el reemplazo al Onamacare.

NACIONAL

Con los indicadores mostrando su baja popularidad y después de varias semanas de escándalos, el Jefe de la Casa Blanca pretendió el martes por la noche, redefinir su gobierno en un tono meas conciliatorio y llamando a la unidad del país, durante su discurso del estado del Estado.

Sin embargo, frente a la legislatura, no cedió un ápice en las posiciones populistas que lo llevaron a la Casa Blanca y para cuya materialización ahora busca la ayuda de los legisladores republicanos que hacen mayoría en ambas cámaras.

Nuevamente, el presidente prometió presentar un reemplazo al ‘Obamacare’ y una histórica reforma tributaria que contemplara una reducción de impuestos para la mayoría. Apuntaló sus ataques a la inmigración ilegal y enfatizó la promoción de nuevos empleos, fundamentados en pactos comerciales.

“Todos los estadounidenses comparten el deseo de comunidades seguras para sus familias. Todos quieren que sus hijos tengan acceso a mejores colegios, y todos merecen buenos trabajos que les permitan prosperar y soñar. Para muchas personas, estos deseos fundamentales han estado fuera de su alcance por mucho tiempo”, dijo el jefe del ejecutivo federal.

Posteriormente pretendió ganar la anuencia del Congreso para el plan presupuestario que contempla un gasto militar elevado en $54,000 millones de dólares, tomando para ello recursos que no quedaron bien definidos, aunque se mencionó un 30 por ciento del presupuesto del Departamento de Estado y la ayuda externa que se otorga a varios países, principalmente para apoyar su lucha contra el narcotráfico; concentrando los esfuerzos internacionales en la arena doméstica.

La posición evidentemente ‘chouvinista’ del mandatario, no ha logrado conquistar el apoyo de los demócratas y de muchos republicanos que ven en ella un riesgo para la seguridad nacional.

El jefe de la Casa Blanca también abundó en el tema migratorio, al volver a insistir en la construcción de un muro en la frontera sur y el veto propuesto a la entrada de personas de siete países del mundo, que fue vetado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

“Al finalmente hacer respetar nuestras leyes migratorias, elevaremos los salarios, ayudaremos a los desempleados, nos ahorraremos miles de millones y estaremos más seguros en nuestras comunidades”, dijo el mandatario, y anunció que pronto volverá a emitir una orden ejecutiva con este mismo objetivo.

Mientras que el presidente invitó a miembros de dos familias cuyos seres queridos murieron víctimas de indocumentados, el representante demócrata por Arizona, Rubén Gallego invitó a los hijos de Guadalupe García de Rayos, la primer indocumentada deportada en Phoenix, ambos menores de edad y ciudadanos estadounidenses; expresando: “Queremos ver qué le contesta Trump a estos jóvenes a los que les destruyó su familia”. (Hugo Laveen).