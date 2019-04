Conminan a la población a no tener miedo del próximo censo 2020

Gabriel Limón

Con el mensaje claro de que “todos contamos para beneficio de nuestras comunidades”, inició en Arizona y todo el país una intensa campaña de concientización para animar a todas las personas a participar en el Censo 2020.

Las novedades que presenta éste conteo es que podrá realizarse por correo, vía internet a través de la página oficial del Censo e incluso vía telefónica, para dar paso como último recurso a la visita domiciliaria.

La campaña #ICount2020 es un esfuerzo local financiado por los ayuntamientos del condado y nativas de la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG, por sus siglas en inglés) y coordinado por el ayuntamiento de Phoenix.

En conferencia de prensa estuvieron la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego; la alcaldesa de Queen Crek y presidente de MAG y Cathy Lacy, directora regional, oficina del Censo de Estados Unidos, región Denver.

“Estamos en el condado de más rápido crecimiento en todos los Estados Unidos y debemos asegurarnos de que obtenemos nuestra parte justa de los recursos, es su oportunidad de dar un paso adelante y decir: ‘Quiero que los niños de nuestra comunidad obtengan su parte justa en la educación. Quiero que los socorristas obtengan el equipo que necesitan’”, dijo Kate Gallego.

El censo se realiza para determinar cómo se distribuyen aproximadamente 675 mil millones en dólares federales cada año y se estima que por cada persona que no es contada, las ciudades pierden recursos por alrededor de dos mil dólares por año, durante 10 años.

Los gobiernos estatales y locales lo utilizan para tomar decisiones sobre dónde ubicar escuelas y clínicas de salud, brindar servicios sociales y mejorar carreteras y puentes.

Los resultados de la encuesta también se utilizan para distribuir los votos de los colegios electorales y los escaños del distrito en el Congreso.

Tanto la Alcaldesa como Cathy Lacy, directora regional, oficina del Censo de Estados Unidos, llamaron a la comunidad inmigrante a no tener miedo de participar, pues su información es completamente confidencial y los beneficios de ser contados se traducen en servicios, escuelas, hospitales y una mejor calidad de vida.

“La Oficina del Censo es completamente autónoma e independiente y la confidencialidad es absoluta, a nosotros lo que nos interesa es llevar el conteo lo más precisamente posible para así poder determinar la asignación de recursos federales en cada región”, aseguró Lacy.

Aunque reconoció que se ha generado controversia alrededor del Censo 2020 al incluirse la pregunta sobre la ciudadanía en los formatos, también señaló que eso no debe desanimar la participación.

“Estamos a un año de iniciar el Censo y corresponderá a la Suprema Corte de Justicia determinar si la pregunta se mantiene o se elimina”, afirmó.

Actualmente decenas de ciudades y estados, entre ellos Phoenix, han demandado al Gobierno Federal por la pregunta obligada de ciudadanía que la Administración Trump ha incluido en el formato del Censo.

PIE DE FOTO:

Funcionarios del la Oficina del Censo, el Condado de Maricopa y el Ayuntamiento de Phoenix, se unen para llamar a la población a participar en el próximo conteo.