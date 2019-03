Este sábado, el primer gran concierto de Billy Joel en el Chase Field

Gabriel Limón

Ya todo se encuentra listo para que Billy Joel “The Piano Man”, se embarque en su gira por de estadios 2019, donde actuará en lugares que no frecuentan mucho y esto permitirá que los fanáticos que no lo hayan podido hacer en el pasado ahora tengan esa oportunidad.

Y el mejor ejemplo es Arizona, donde arrancará el 9 de marzo en el Chase Field, a partir de las 8 de la noche, para beneplácito de todos sus seguidores de ciudades cercanas a Phoenix e incluso el norte de México, donde también es venerado.

El autor de tantos éxitos como River of Dreams, Uptown Girl, Moving Out, Honesty, New York State of Mind, We Didn’t Start the Fire, Just the Way You Are y su inmortal Piano Man estará realizando un espectáculo de estadio al mes, en un estado fuera de su natal Nueva York.