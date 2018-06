Esta por iniciar la temporada de Monzones, y se espera el primero antes del fin de semana sobre el Valle del Sol. Se trata de un fenómeno natural que es esperado con resquemor por la población y en particular por los conductores que al momento en que azota se encuentran en las calles o carreteras.

Sin embargo, su llegada no solo representa una gigantesca polvareda que puede arrasar jardines, derribar árboles, hacer volar tejados e incluso quebrar algunos cristales; su llegada también trae aparejados algunos beneficios, de los que aquí señalaremos cinco.

1. ¡La lluvia!

Este año ha sido especialmente seco, por lo que cualquier cantidad de lluvia que caiga será bienvenida.

El monzón es cuando vemos un repunte significativo en las precipitaciones en el Valle. En promedio, el monzón de verano trae a Phoenix 2.8 pulgadas de lluvia.

2. ¡El espectáculo de rayos!

Ahora, por supuesto, esto viene con la amenaza de un incendio forestal, pero ¡un monzón puede dar un espectacular show de luces! Algunas fotos increíbles salen de nuestras tormentas de monzones cada año y nos encanta compartirlas en las redes sociales. Como siempre, tenga cuidado si planea tomar fotos de un rayo; preferiblemente hacerlo desde el interior.

3. ¡Las temperaturas más frías!

No hay nada como una gran tormenta para ayudar a bajar nuestras temperaturas en un día caluroso y húmedo. Cuando la lluvia cae a través de la tormenta, arrastra aire frío hacia abajo. Este aire fresco puede bajar las temperaturas rápidamente, brindando un breve respiro a nuestros veranos dolorosamente calurosos.

4. ¡El maravilloso olor a “lluvia”!

Utilizo comillas porque en la mayoría de los casos no hueles solo la lluvia después de una tormenta monzónica. El desierto de Sonora está lleno del arbusto de la creosota, que es lo que nos trae ese dulce olor del desierto después de una lluvia fresca.

5. Las puestas de sol!

El monzón significa tormentas y las tormentas significan nubes. Las nubes conducen a puestas de sol vibrantes y sorprendentes. Justo después de una tormenta al atardecer, podemos obtener algunas hermosas puestas de sol llenas de rosas, naranjas y amarillo.