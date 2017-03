Una decisión de la Corte de Apelaciones obligó a juez local a conceder una nueva audiencia a una madre que llegó tarde al tribunal

Por Hugo Laveen

Un fallo de la corte dice que la tardanza de una madre para una audiencia para cortar sus derechos paternales no significa que ella lo omitió por completo y renunció a algunos de sus derechos.

La Corte de Apelaciones de Arizona revocó la decisión de un juez de cortar los derechos de la madre y ordenó al juez que realizara una nueva audiencia.

El juez había dictaminado que la mujer no podía testificar y que su abogado no podía abordar algunas cuestiones porque la mujer llegó a los 25 minutos de iniciada la audiencia.

La ley de Arizona dice que los padres que ignoran las audiencias pueden considerarse que han renunciado a sus derechos y han admitido las alegaciones en las peticiones de separación.

Pero la corte de apelaciones dice que llegar tarde no es lo mismo que no aparecer y que las restricciones impuestas a la mujer y a su abogado violaron sus derechos constitucionales al debido proceso.