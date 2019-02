El activista Carlos García en busca de representar al Distrito 8 de Phoenix

Gabriel Limón

Es difícil imaginar a Carlos García, director de Movimiento Puente por los Derechos Humanos, alejado de las manifestaciones, las mantas y las consignas y verlo sentado en la sede del Concilio Municipal, pero podría ser, pues actualmente es uno de los ocho candidatos que buscan representar el competido Distrito 8.

“Es algo que hasta a mi me sorprendió, pero éstos son tiempos de llevar nuestra lucha a un nivel más alto y que nuestra comunidad tenga verdadera representación y poder”, dijo el activista.

García, férreo defensor de la comunidad migrante y crítico recalcitrante de los gobiernos, se encuentra en campaña para llegar al Concilio de Phoenix, representando al Distrito 8, que ocupó Kate Gallego y temporalmente cubre Felicita Mendoza.

La elección se realizará el 12 marzo y como contendientes tiene a una larga y muy lista de aspirantes.

“Como niño indocumentado que fui, yo represento a esa comunidad olvidada y maltratado, y por eso les estoy pidiendo que se sumen como voluntarios, porque definitivamente no voy a pedir el apoyo de los grandes corporativos que controlan las elecciones y a los ganadores”, dijo.

García señala que la comunidad hispana del Distrito 8 ha vivido en un práctico abandono y que es por eso urgente llevar la lucha más allá de las calles y empezar a tener la representación que verdaderamente le corresponde.

“Se que las campañas se ganan con dinero, pero ese dinero normalmente se paga a las personas que van a tocar puertas a favor de algún candidato, por eso llamo a nuestra gente a que se una a nuestra lucha y de esa manera podremos tener posibilidades de ganar más representación”, dijo García.

Carlos García nació en Cananea, Sonora, pero llegó a Tucson en su niñez y en los primeros años del 2000, vino a Phoenix, donde se sumó a la lucha activista y fue uno de los fuertes defensores de la comunidad hispana en los negros tiempos de la Ley SB1070 y la campaña de perfil racial del ex sheriff Joe Arpaio.

“Durante demasiado tiempo, muchos residentes de la Ciudad de Phoenix se han sentido profundamente desconectados y a menudo son ignorados por el Ayuntamiento”, señala.

García se promete llevar a la gente la toma de decisiones del Concilio y escuchar las preocupaciones continuas de la comunidad en relación con la vigilancia policial, educación, empleo, vivienda, pequeñas empresas y transporte público.

García afirma que no hace un cambio de carrera y continuará liderando las preocupaciones, los ideales y las aspiraciones los residentes del diverso distrito y la agenda del pueblo, basada en la equidad y la dignidad para personas de todos los niveles socioeconómicos, culturas, razas e identidades de género.

Usted puede donar o sumarse a la campaña de Carlos García por medio de la página de internet www.carlosforphoenix.com

PIE DE FOTO:

El activista Carlos García, intenta formar parte del Concilio de Phoenix.