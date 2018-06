La afición debe tener moderación porque será muy diferente a lo vivido contra Alemania

La afición mexicana deberá prepararse para un partido distinto al que esperan luego de la victoria de México sobre Alemania.

El técnico Juan Carlos Osorio cree que el rival asiático obligará a México a hacer un trabajo distinto al que se hizo contra Alemania. La premisa es que el Tri no tendrá los espacios que tuvo contra el campeón del mundo.

“Corea juega un 4-1-4-1 o un 4-2-3-1”, dijo Osorio a ESPN Deportes. “El volante central del Swansea (Sung-yong Ki)va a jugar, lo van acompañar con dos por delante de él y van a tratar de entrar por el canal central, o jugaran con un volante y nos dejarán las bandas”.

El técnico no espera que los laterales surcoreanos salgan mucho al ataque por lo que quiere contar con jugadores habilidosos. Es ahí donde asoma la opción de Jesús “Tecatito” Corona.

“Mi intuición me dice que necesitamos jugadores de banda más habilidosos. Tenemos bien el plan, tenemos bien analizados a Corea”, apuntó.

El otro reto para México será afrontar el partido como favorito. Osorio es consciente de la presión.

““Ahora es el momento que México puede jugar y ser protagonista. Jugar ahora con la obligación de ir a buscar, supuestamente somos más que el rival, tenemos que imponer nuestras condiciones”, dijo el colombiano.