El sistema Air Bag (Bolsa de Aire), también llamado SRS (Sistema de Retención Suplementario) es un sistema de seguridad pasiva que esta diseñado con el propósito de proteger al conductor, y en ocasiones al pasajero o a los pasajeros (Air Bags traseros), en el momento de presentarse una colisión en el cual el vehículo recibe un impacto lo suficiente fuerte para activar este sistema. Es importante que el técnico automotriz tenga conocimientos sobre el funcionamiento de estos sistemas ya que a la hora de realizar un mantenimiento en el que se deba intervenir con este sistema hay que tener en cuenta que esta poniendo en juego la vida de sus clientes.

Estos sistemas comúnmente están compuestos por una Unidad SRS (Sistema de Retención Suplementario), el cual puede incluir internamente sensores de impacto, también incorpora una unidad de reserva de energía o Back Up. Cuenta también con sensores de impacto, Carretel o Riel (Clocksprings), Bolsas de Aire, Conector de diagnostico y una Luz indicadora en tablero de instrumentos (Testigo Air Bag – SRS).

En el momento de trabajar con estos sistemas hay que tener en cuenta algunas Precauciones de servicio las cuales nos pueden ayudar a prevenir y evitar accidentes laborales y a garantizar un excelente trabajo. Primero Inhabilite el SRS antes de realizar cualquier intervención en el sistema o intervenir en la columna de dirección. La falta de hacer esto podía dar lugar al despliegue accidental de la bolsa del aire, causándole a usted posiblemente daños corporales.

Cuando se deshabilita el sistema, recuerde esperar por lo menos cerca de 3 minutos. Un condensador de reserva o batería de Back Up (en unidad de control de SRS) mantiene con energía al sistema y mantiene el voltaje de sistema por unos minutos después de que la batería se desconecta. El sistema de mantenimiento del Air Bag por unos minutos sigue activo y podría causar una explosión accidental del Air bag mientras se interviene en el sistema, causando posiblemente daños corporales.

Hay que tener en cuenta que después de un accidente, todos los componentes de SRS, incluyendo el arnés de cableado y los soportes, deben ser examinados. Si se dañan o están doblados algunos componentes, deben ser substituidos, incluso si la bolsa de aire no desplegó. Compruebe la columna del manejo, placa del refuerzo de la columna del manejo del tablero de instrumentos.

NO se debe reparar ningún componente o cableado de este sistema. Si los componentes o el cableado son dañados o defectuosos preferiblemente es mejor que se limite a reemplazarlo. Use siempre gafas de seguridad cuando trabaja con el SRS o manipula bolsas de aire.

No procure desmontar el montaje de la bolsa de aire. Ninguno de los dos componentes tiene alguna pieza útil o reutilizable. Un montaje de la bolsa de aire del reemplazo se debe almacenar en su envase especial original hasta utilizado para el servicio. El envase especial se debe almacenar en un lugar limpio, seco, lejos de fuentes del calor extremo, de chispas y de la alta energía eléctrica.

Después de una explosión de la bolsa de aire, la misma se encuentra muy caliente. Debe esperar por lo menos 30 minutos antes de intervenir. Después del despliegue o explosión, la superficie del Air Bag puede contener depósitos del hidróxido del sodio, que pueden irritar la piel.

Procure siempre utilizar guantes de goma, gafas de seguridad, y una camisa manga larga durante una limpieza de este sistema. Siga los procedimientos correctos de la disposición. No permita ninguna fuente eléctrica cerca del Air Bag. Al llevar un montaje de bolsa de aire, hágalo lejos de su cuerpo para reducir al mínimo alguna lesión en caso de que halla un despliegue accidental de la bolsa del aire. Al realizar pruebas eléctricas, utilice siempre los arneses de prueba recomendados por el fabricante.

No utilice ningún tipo de equipo eléctrico con excepción de ése especificado por el fabricante. Si el sistema SRS no funciona correctamente, por ninguna razón el vehículo debe ser conducido, hasta que el sistema sea reparado por completo. No quite ningún componente o de cualquier manera inhabilite el sistema del funcionamiento normalmente.

En el momento de desactivar el sistema, Desconecte el cable negativo de la batería y luego el cable positivo, después espere por lo menos 3 minutos, luego quite el panel de acceso del volante de manejo, Desconecte la bolsa de aire, desconectando el conector de la misma bajo la columna de dirección y, Por lo general cuando está desconectado, el conector de la bolsa de aire se pone en cortocircuito automáticamente. Al finalizar recuerde Desconectar la bolsa de aire del pasajero, realizando el mismo procedimiento anterior. Ya realizado lo dicho anteriormente, usted podrá intervenir en el sistema para su reparación.

