Organizaciones de líderes en seguridad pública ofrecen respaldo a la candidata

Gabriel Limón

En la difícil competencia por lograr la Alcaldía de Phoenix, y debido a las campañas de ataque se tenía la percepción de que toda la Policía estaba en contra de Kate Gallego. Definitivamente no es así.

La Asociación de Sargentos y Tenientes de la Policía de Phoenix (PPSLA, por sus siglas en inglés), que representan a casi 400 supervisores del Departamento de Policía de Phoenix y la Conferencia de Policía y Alguaciles de Arizona (AZCOPS), que representan a miles de agentes de policía en todo el estado de Arizona, anunciaron su respaldo de Kate Gallego para el alcalde de Phoenix.

PPSLA y AZCOPS resaltan el fuerte apoyo de Gallego a la seguridad pública y su historial de logros durante su tiempo en el Ayuntamiento de Phoenix como concejal del Distrito 8.

“Los sargentos y tenientes de la policía están en el terreno e interactúan con todos los miembros de la comunidad y todos los miembros dentro de la cadena de mando del departamento de policía; nuestro trabajo es mantener a los oficiales responsables, seguros y brindarles el apoyo que necesitan para protegerlos y servirlos de manera efectiva. Adoptamos un enfoque integral para los problemas complejos, y este es exactamente el tipo de liderazgo que sabemos que Kate Gallego ejemplificará como Alcalde de Phoenix ”, dijo el Teniente Ben Leuschner, Presidente de PPSLA.

“Kate Gallego fue diligente, no solo en su investigación de temas relacionados con la seguridad pública, sino también en su alcance a nuestros miembros. Gallego realizó una reunión en persona en la que estaba preparada, escuchó las inquietudes de nuestros miembros y explicó cómo lideraría la seguridad pública. Este es el tipo de alcalde con el que queremos que trabajen nuestros oficiales de Phoenix ”, dijo David Caballero, Presidente de AZCOPS.

Por su parte, la candidata que se mantiene a la cabeza en las encuestas a sólo unos cuantos días de la elección, se mostró agradecida por las muestras de apoyo de parte de las cadenas de mando, sobre todo después de la insidiosa campaña televisiva promovida por quienes apoyan a su rival.

“Me enorgullece haberme ganado éste respaldo y busco ser una alcaldesa honesta que pueda trabajar tanto con los primeros auxiliares como con la comunidad para enfrentar nuestros desafíos de seguridad pública más apremiantes”, dijo la candidata Kate Gallego.

A pesar de la campaña de desprestigio en su contra, no es el único respaldo que Gallego ha obtenido por parte de conocedores de la seguridad pública, PPSLA y AZCOPS se unen a una serie de otros líderes de seguridad pública que previamente habían respaldado a Kate para Alcalde de Phoenix.

Los más destacados entre ellos son dos jefes retirados del Departamento de Policía de Phoenix y un fiscal de la ciudad que trabajó con los dos candidatos a alcalde durante su carrera y que combinados, tienen décadas de experiencia en liderazgo y sirven como asesores de Kate en asuntos relacionados con la seguridad pública.

Entre ellos está Jerry Oliver, ex Jefe de Policía Adjunto en Phoenix, quien se convirtió en Jefe de Policía en Pasadena, California, Richmond, Virginia y Detroit, Michigan.

También Kevin Robinson, quien trabajó bajo ocho los jefes de policía, desde el jefe Ortega hasta el actual jefe Williams antes de retirarse en 2017.

Y también Aarón J. Carreón Aínsa, quien pasó 36 años como fiscal y 7 años como el principal fiscal de la Ciudad de Phoenix.

Los especialistas coinciden en que: “Kate Gallego ha demostrado ser el tipo de líder independiente que puede ayudar a fortalecer la relación y la confianza entre los oficiales y las comunidades con las que trabajan”.

Mientras estaba en el Concejo Municipal de Phoenix, Kate Gallego hizo de la seguridad pública una prioridad votando para aumentar la inversión en seguridad pública, contratar a cientos de nuevos oficiales de policía, lideró la lucha para eliminar la acumulación de cientos de kits de violaciones no comprobados en Phoenix, y abogó por innovaciones que permitan a los oficiales centrarse en las llamadas prioritarias y acelerar los tiempos de respuesta a todas las partes de la ciudad.

PIE DE FOTO:

Kate Gallego continúa liderando la carrera a la Alcaldía, a unos cuantos días de la elección especial del 12 de marzo.