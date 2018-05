Por Leonardo Reichel

Salina Cruz, Oaxaca. Andrés Manuel López Obrador se siente satisfecho. “Vamos muy bien”, dijo durante el acto de masas en Salina Cruz, Oaxaca. “Hay un despertar ciudadano”, cuando los indicadores muestran que no solo va adelante en el sur del país, sino que en un hecho sin precedentes va adelante también en el norte de México.

Las declaraciones de AMLO quedan confirmadas con la meas reciente encuesta del Grupo Reforma, que lo coloca en un 52 por ciento de intención de voto, con 26 puntos de ventaja. Es decir que de cada tres intenciones de voto dos son para él.

“Ya el pueblo está decidiendo a favor de un cambio verdadero, nosotros no debemos de actuar con arrogancia, con prepotencia, tenemos que seguir actuando con humildad, con sencillez, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, afirmó ante la concurrencia en el Istmo de Tehuantepec.

López Obrador se ha convertido en una opción válida de cambio para México, desde la trinchera electoral, sin tener que recurrir a la violencia. Cuando ya solo el estallido social revolucionario parecía poder desterrar a los grupos de poder que secuestraron las instancias de gobierno en México, surge el movimiento de regeneración nacional que se espera pueda aplastar la corrupción, la injusticia y el control de unos cuantos; y es a eso a lo que el pueblo mexicano está apostando.

“El gobierno va a representar a todos los mexicanos, a ricos y a pobres, se a cabo el gobierno faccioso y corrupto de la mafia del poder”, señaló.

Pero para lograr un cambio efectivo, no es solo necesario llevar al poder al candidato presidencial López Obrador, sino a cada uno de los integrantes de su fórmula, la llamada coalición “Juntos haremos historia”, en cada estado, distrito y municipio del país. “es necesario no dejar rincones podridos” ha dicho, sino barrer la corrupción en todo el territorio nacional.

En Salina Cruz, López Obrador repitió el llamado que ha venido haciendo en su tránsito por la República; llamó a los candidatos de la Coalición “Juntos haremos historia” a visitar, casa por casa, para llevar el mensaje de confianza al pueblo, contrarrestar los métodos antidemocráticos utilizados por los otros partidos, consistentes en aprovechar la pobreza de la gente para prostituir la elección con la compra de votos y llamó al pueblo mexicano a mantenerse unidos.

También instó a sus seguidores a comprometerse en la defensa del voto, “porque son muy mañosos y gallina que come huevo, ni aunque le quemen el pico” y llamó a mantener una actitud activa, “¡compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!”, consignó.

Dijo que se concluirá la carretera de Oaxaca al Ismo de Tehuantepec, y también reiteró el proyecto de construcción de una vía férrea para carga de contenedores y se rehabilitarán los dos puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, con lo que se aprovechará la distancia para abaratar el traslado de materiales y productos entre el Pacífico y el Atlántico; algo parecido a lo que se hace con el canal de Panamá.

Y también habló sobre la modernización de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, así como de la creación de un corredor industrial a lo largo del Istmo de Tehuantepec, para lo cual se otorgarán facilidades fiscales. “Este es un proyecto que vamos a llevar a cabo consultado a las comunidades, no se va a comprar las tierras”, expresó al decir a los campesinos que no vendan sus tierras, porque están incluidos en el proyecto, “no es comprarle la tierra y hacerlos a un lado, no, van a ser socios del proyecto”.

“Va a ser una sociedad entre iniciativa privada, inversión pública y sector social de la economía” “vamos a darle atención especial al sureste que se ha quedado en el abandono”, ofreció.