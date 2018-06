El candidato de la Coalición “Juntos haremos historia” lo dio a conocer en la ciudad de Colima, como corolario del Tercer Debate.

Por Leonardo Reichel

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en la encuesta telefónica que organizó Raymundo Riva Palacio; al terminar el Tercer Debate, le contemplaba con 53 puntos de ventaja; lo que le coloca dos a uno sobre sus contrincantes.

Aunque no aclaró quien quedó segundo en la encuesta, dijo que va con ganas la confrontación entre Anaya y Meade, que se están peleando por el segundo lugar.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que el único punto que causa preocupación, es que los gobernadores están muy callados, no se han pronunciado, ni se han comprometido a defender el voto; y declaró que algunos, “no todos”, están metidos en el proceso electoral, hacen campaña y utilizan el dinero del presupuesto; la mayoría está involucrada en el proceso electoral. Dijo que espera que los gobernadores se pronuncien y que se comprometan a respetar el voto de los ciudadanos.

Aseguró que estará muy pendiente del comportamiento de los gobernadores y si ellos utilizan recursos, compran votos y de esa manera hacen fraude electoral “lo voy a denunciar, aunque sea presidente electo, porque tiene que haber democracia en México”.

Este día, López Obrador hizo un llamado a sus simpatizantes a cuidar las casillas. La fecha límite para inscribirse para cuidar casillas, es el lunes 18 de junio, en las oficinas de MORENA.

Mencionó que ya se tiene prácticamente toda la estructura de defensa del voto, “pero queremos reforzarla, entre más representantes de casilla se tengan, mejor, porque se van a defender los votos”, dijo al comentar que pateará el bote, ahora solo falta esperar el día primero, se va despacito, poco a poquito, esa es la canción que bailará el día primero.

Sobre si esto de patear el bote es porque sus adversarios ya se resignaron a perder contienda presidencial, Anaya y Meade, el candidato a la Presidencia de México, sostuvo que ya lo saben, pero están esperando que pueda haber un milagro, se dan los milagros y en política se pueden dar los milagros.

A la pregunta de los reporteros que si llamaría al Congreso para modificar la ley por las obras de asignación directa, López Obrador explicó que sí, pero la asignación directa cuando se hace de conformidad con la ley y no hay corrupción no existe ningún problema y añadió que se tiene que conservar la ley como está.

Respecto a cómo va a recuperar la industria petrolera, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” expresó que se recuperarán las industrias petrolera y eléctrica, así como a México, porque el país está inmerso en una grave crisis económica, social, política, de inseguridad y de violencia.

“Es muy preocupante, se esmeraron estos corruptos, tecnócratas del PRIAN en destruir a México, pero vamos a lograr el renacimiento de México entre todos”, afirmó.

Sugirió a los mexicanos a estar dispuestos a darle a la democracia todo un día, el domingo primero julio, desde muy temprano, hasta tener las actas y participar en los festejos, porque se va a triunfar.

“Ayuden, vamos todos a hacer historia, vamos todos a que haya democracia en el país y a cuidar los votos, que no se queden las casillas sin representantes, se los encargo mucho, este fin de semana podemos lograr que se cubra al cien, que tengamos todos los representantes de casillas, estoy seguro que ustedes, los que todavía no están como representantes de casillas nos van a ayudar”, comentó.

El evento de Colima fue el inicio de los cierres de campaña que concluirá el 27 de Junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.