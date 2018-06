Por Leonardo Reichel Urroz

Hermosillo, Sonora. En un ambiente festivo y ante un lleno total de la ExpoForum de esta ciudad, el candidato de la ‘Coalición Juntos Haremos Historia’ Andrés Manuel López Obrador, refrendó cinco compromisos con el pueblo sonorense y juró por la indómita tribu Yaqui, por los mineros de Cananea y por Luis Donaldo Colosio, cumplir sus compromisos con el pueblo y acabar con la corrupción.

AMLO, que cierre su campaña con alrededor de 30 puntos arriba de sus contrincantes, dijo en el evento que acabará con los privilegios de la clase política, establecerá una legítima democracia y reactivará la economía del estado.

Recordó que en México ha habido tres transformaciones: La independencia, la reforma y la revolución; pero “los que estamos aquí y millones de mexicanos, pronto, muy pronto, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación en la vida pública de México, sin violencia, de manera pacífica”, una transformación hacia la verdadera democracia.

En Hermosillo, el candidato presidencial recordó a “los indígenas Yaquis que fueron asesinados y deportados, como ningún otro grupo había padecido represión en el país”, y juró por ellos que vamos a establecer una auténtica democracia, y vamos a apoyar las actividades productivas, rescatando al campo del abandono en que se encuentra.

AMLO abordó el tema de la educación y se comprometió a garantizar el derecho al estudio y al trabajo para todos los jóvenes de Sonora. “Todos los que estudien preparatoria, desde diciembre van a recibir una beca mensual”.

Refrendó también el compromiso de terminar con todos los privilegios del gobierno, “van a bajar los sueldos de los de arriba y van a aumentar los sueldos de los de abajo”, apuntó.

“Desde diciembre va a aumentar la pensión de todos los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad”, dijo.

También mencionó que se va a fortalecer la cultura en Sonora, “vamos por justicia, por libertad, y por democracia para los que han defendido siempre la soberanía nacional”

López Obrador se comprometió en Hermosillo a diseñar un plan de desarrollo para todas las regiones del estado, el cual va a incluir el impulso de las actividades productivas: la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, y todo lo que tiene que ver con las artesanías.

Se refirió a las regiones del estado que han sido afectadas por la actividad minera, “no vamos a actuar con arbitrariedad, sino de conformidad con la ley, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

“Vamos a hacer en la tierra el reino de la justicia, eso es lo que vamos a llevar a cabo entre todos. Vamos a cuidar el medio ambiente, que ya no se sigan contaminando las tierras y el agua, haremos que continúe la actividad minera pero con respeto por el medio ambiente, que no se destruya el territorio, y que no sean unos cuantos quienes reciban los beneficios”.

Por último, López Obrador instó al pueblo sonorense a salir a votar y hacerlo por todas las planillas de la Coalición Juntos haremos Historia, “voto parejo, nada de la marrullería de dar a los adversarios el control del Congreso”.

“Se quieren ir a refugiar al congreso para desde allí obstaculizar la transformación. Necesitamos ganar la presidencia y necesitamos ganar la mayoría en el Congreso”.

Finalmente agradeció a Marcelo Ebrard y a los candidatos al Senado Alfonso Durazo y Lily Tellez, a Wendy Briseño y Lorenia Valles que buscan la diputación federal y a cada una de las planillas de los municipios, para quienes pidió el respaldo de la gente.