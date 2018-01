Salud

Existen muchos mitos acerca de la dieta que debemos seguir durante el embarazo, los alimentos que debemos evitar y la manera en que los alimentos afectan o benefician al bebé. Especialmente las madres primerizas, están tan ansiosas por hacer todo lo posible para cuidar a sus bebés, que en muchas ocasiones hacen caso de algunos consejos, que no son verdaderos. A continuación, te presentamos 10 de los mitos más comunes.

Mito Nº 1: Durante el embarazo tengo que comer por dos

En el embarazo no hay que comer el doble sino comer mejor. La cantidad de comida y el peso que debes aumentar dependerá de tu actividad física y del peso con el que iniciaste tu embarazo. Una alimentación completa y variada hará que tu embarazo se desarrolle correctamente y que tu bebé gane el peso necesario.

Mito Nº 2: La comida picante le hace daño a mi bebé

Si antes del embarazo no te afectaba ninguna comida picante, no hay razón para que ahora afecte tu embarazo o a tu bebé, aunque puede aumentar tu riesgo de que presentes acidez estomacal.

Mito Nº 3: Después de los tres primeros meses se puede tomar alcohol

Lo más recomendable es evitar las bebidas alcohólicas durante tu embarazo, inclusive cuando ya estás en los últimos meses, ya que cuando tú bebes alcohol, tu bebé lo está haciendo también. Un estudio reciente publicó que incluso las pequeñas cantidades de alcohol ingeridas durante el embarazo están relacionadas con el déficit de atención en los niños.

Mito Nº 4: Los vegetales con sabor fuerte son malos para mi bebé

Algunas personas señalan que comer brócoli, col o ajo le hace daño al bebé, pero esto no tiene ninguna base científica. Mantén una alimentación como la que MiDieta™ te ofrece y le estarás brindando un gran beneficio a tu bebé.

Mito Nº 5: Si tengo un antojo por algún alimento y no lo como, puedo estar afectando a mi bebé

Los antojos durante el embarazo no están relacionados con las necesidades del bebé, por lo que si no puedes satisfacer tu antojo, no te preocupes.

Mito Nº 6: Durante el embarazo, no se puede tener acidez

La acidez se produce normalmente por una opresión del bebé sobre el aparato digestivo y un aumento de las secreciones de jugo gástrico por algún alimento. Procura evitar comidas muy condimentadas y no te acuestes después de comer. También los suplementos de hierro pueden producirla, por lo que es recomendable que consultes a tu médico si crees que esto es lo que te produce acidez.

Mito Nº 7: Si soy vegetariana tengo que cambiar mi dieta por el bebé

Una dieta vegetariana puede ser saludable durante el embarazo si tu ganancia de peso y tu ingesta de vitamina B12, vitamina D, calcio, hierro y zinc es adecuada. La leche de soya fortificada y los cereales son una buena fuente de estos nutrientes, pero revisa sus etiquetas para asegurarte de que estás consumiendo lo que necesitas. De ser necesario, puedes tomar algún suplemento o multivitamínico. También comprueba las porciones que te recomendamos en MiDieta™ para que tu ingesta de proteínas sea la adecuada y consulta con tu dietista para que te ayude a planificar tu dieta.

Mito Nº 8: No se puede hacer ejercicio durante el embarazo

Es recomendable que hagas ejercicio moderado durante tu embarazo, pues favorece la circulación de la sangre al útero y te mantiene en forma para el momento del parto, además de ayudarte a tener una recuperación más rápida. Algunos ejercicios recomendables bajo la supervisión de tu médico son: pilates, yoga, tai-chi, caminatas y natación.

Mito Nº 9: La placenta protege al bebé de las sustancias dañinas que la madre consuma

La placenta protege al feto, pero no de todas las sustancias dañinas. En este periodo, trata evitar consumir sustancias que te hagan daño a ti, pues también le ocasionan daño a tu bebé.

Mito Nº 10: El bebé únicamente toma lo que necesita sin importar lo que yo coma

Todo lo que comas es muy importante, ya que los alimentos son fuente de nutrientes para ti y para tú bebé. En ocasiones, los bebés nacen con enfermedades por deficiencia de nutrientes, aun cuando la mamá no haya presentado signos de deficiencia durante el embarazo. Si sigues el plan de MiDieta™, puedes estar segura de que le estarás brindando a tu bebé todos los nutrientes que necesita.