Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Todos, los 33,000 empleados estatales de Arizona, deberán completar una capacitación recientemente creada sobre acoso en el lugar de trabajo y comportamiento inapropiado, anunció el miércoles el director de recursos humanos del estado.

Elizabeth Alvarado-Thorson dijo que el nuevo programa se agregará a la capacitación existente que los nuevos empleados y los nuevos supervisores deben recibir, y señaló que el estado ha prohibido durante mucho tiempo el acoso y las represalias. El programa de capacitación de 30 minutos está diseñado para ayudar a prevenir el acoso y las represalias en el lugar de trabajo y educar a los trabajadores sobre cómo informar el comportamiento inapropiado.

Alvarado-Thorson dijo que el diseño del nuevo proceso obligatorio de capacitación comenzó a principios del verano pasado, antes de que una ola de acusaciones de acoso sexual se convirtiera en un punto clave de la conversación nacional. Las acusaciones de mala conducta sexual desde entonces han forzado a las principales figuras de Hollywood, los negocios y los medios de comunicación y llevado a la renuncia de tres miembros del Congreso, incluido el representante de Arizona Trent Franks.

“Realmente sabemos y reconocemos que hay una mayor atención pública en torno al tema del acoso”, dijo. “Con lo que está sucediendo en Hollywood y en otros lugares, pensamos que es un momento ideal para que aumentemos la conciencia de los empleados estatales sobre la gravedad de este problema”.

El estado ha tenido una política integral contra el acoso y la represalia desde 1986. Se ha enmendado o ampliado desde entonces y también sigue la ley estatal y federal. La nueva capacitación cubre específicamente el acoso sexual y de otro tipo y las represalias, y será un curso en línea. Cubrirá escenarios y describirá cómo identificar, reaccionar, informar o presentar una queja sobre actividades inapropiadas por parte de empleados estatales.

Alvarado-Thorson dijo que no ha habido un aumento en las denuncias de acoso sexual u otro tipo de acoso por parte de los trabajadores estatales desde que el tema irrumpió en las noticias.

“Simplemente no será tolerado, absolutamente no”, dijo Alvarado-Thorson.

La nueva capacitación comienza el 2 de enero y debe completarse antes del 31 de marzo. Los trabajadores estatales también deberán realizar una capacitación anual de actualización.

El lanzamiento de la capacitación se produce cuando la Cámara de Representantes y el Senado se concentran en el tema. El Senado revisó su política de acoso sexual por escrito este mes y la Cámara formalizó lo que había sido una política no escrita después de las quejas contra un legislador en funciones en octubre.

La Cámara está investigando al representante Don Shooter después de que varias mujeres se quejaron de que él hizo comentarios inapropiados. En respuesta a la queja inicial de la representante Michelle Ugenti-Rita, Shooter alegó que había hecho comentarios inapropiados en una audiencia pública y que tenía una relación inapropiada en el lugar de trabajo.