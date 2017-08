Los hallazgos de un estudio subrayan la necesidad de un tratamiento temprano, afirma una investigadora.

Salud

Los adolescentes con depresión podrían ser más propensos a cometer crímenes violentos, según un nuevo estudio.

Los investigadores que analizaron los datos de Finlandia, Holanda y Reino Unido encontraron de forma consistente unos aumentos modestos en el riesgo de que los adolescentes deprimidos cometieran actos violentos. El estudio usó información sobre más de 62,000 jóvenes de 13 a 27 años de edad.

“Esta investigación es importante por dos razones principales. En primer lugar, se suma a las evidencias de los muchos posibles daños que sufren los jóvenes con una depresión sin tratamiento”, dijo la líder del estudio, la Dra. Seena Fazel.

“En segundo lugar, sugiere que un vínculo más cercano entre la justicia criminal y la salud mental prevendría la violencia en los individuos con un riesgo alto”, planteó Fazel, profesora de psiquiatría forense en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

El estudio no demuestra que haya una relación causal directa. Pero los datos de Finlandia, por ejemplo, mostraron que aproximadamente un 7 por ciento de los adolescentes con depresión fueron condenados por uno o más crímenes violentos, frente a menos del 4 por ciento de los que no tenían depresión.

Los resultados del estudio aparecen en la edición de agosto de la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Los hallazgos muestran la necesidad de un tratamiento temprano para la depresión en los adolescentes y los jóvenes adultos, dijo el equipo de Fazel en un comunicado de prensa de la revista. También existe la necesidad de más estudios sobre las conexiones entre la depresión y la violencia, dijeron los investigadores.

El aumento de la impulsividad, la hostilidad y una mala autorregulación podrían ser factores, sugirieron los investigadores.

FUENTE: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.