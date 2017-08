Hacer pruebas de ciertas células del sistema inmunitario podría ayudar a los médicos a evaluar las reacciones al tratamiento, afirman los investigadores.

Salud

Unos científicos reportan que han localizado qué células del sistema inmunitario desencadenan las alergias.

Sugieren que el descubrimiento podría llevar algún día a un análisis de sangre que mejore el tratamiento.

Estas células “representan un enemigo común para cada persona alérgica que ahora podemos evaluar con facilidad”, dijo el autor del estudio, Erik Wambre, investigador de inmunología en el Instituto de Investigación Benaroya de Seattle, en Virginia Mason.

Las reacciones alérgicas proceden de una reacción inmunitaria inadecuada a sustancias que normalmente son benignas, como el moho, el polen y los cacahuates. En Estados Unidos, casi 50 millones de estadounidenses tienen alergias nasales, y hasta 200 fallecen por alergias alimentarias graves al año.

Según Wambre, se necesitan más “biomarcadores” (señales de enfermedad que pueden mostrarse en las pruebas) para mejorar la detección de las alergias y evaluar el tratamiento.

Por el momento, los médicos confían en los pinchazos en la piel para hacer la prueba de la reacción a las sustancias que provocan alergias, o usan análisis sanguíneos que muestran si el sistema inmunitario reacciona a ciertas sustancias, dijo Wambre.

Pero estas pruebas no siempre son precisas, y no hay un modo aceptado de usar los resultados para predecir la respuesta de alguien al tratamiento que afecta al sistema inmunitario, explicó.

Ahí es donde entra en juego el análisis sanguíneo que están desarrollando Wambre y sus colaboradores. (Wambre y otro coautor anunciaron en el estudio que son los inventores del análisis que están probando y que van a patentarlo).

Los autores del estudio afirman que han desarrollado un modo de detectar las llamadas células T auxiliares de tipo 2 (TH2) que revelan si una persona tiene una alergia, aunque no especifica a qué sustancias.

“Hasta ahora, no podíamos diferenciar fácilmente las células TH2 que desencadenan las alergias de las que protegen al cuerpo de los parásitos, bacterias o virus”, dijo Wambre.

Pero los investigadores dijeron que encontraron un tipo de “firma” en las células que provocan una reacción a los alérgenos comunes, como el cacahuate, el polen de gramíneas, el moho, la caspa de gato, el polen de los árboles y los ácaros del polvo.

Su estudio contó con 80 pacientes con alergias y con 34 sin alergias.

“Estas células estaban presente en cada persona con alergias y casi totalmente ausentes en las personas que no tienen alergias”, dijo Wambre.

La prueba que tiene en mente sería sencilla, no necesita mucha sangre y quizá cueste 100 dólares, dijo.

Se necesitaría un procedimiento más complejo para decirle “si es alérgico específicamente al cacahuate o a la leche, por ejemplo”, dijo.

Pero dijo que los resultados del ensayo sugieren que esto podría ser una buena prueba “para determinar la probabilidad de resolución de una alergia”.

Otros investigadores alabaron el estudio, pero señalaron sus limitaciones.

Peter Adler Wurtzen es un científico investigador principal en la compañía farmacéutica ALK, en Dinamarca.

Adler, que no participó en el informe, dijo que la prueba podría ser útil para saber si los tratamientos a largo plazo están funcionando. Esa información podría beneficiar luego a la investigación clínica con respecto al desarrollo de nuevos medicamentos.

Tenía dudas de que el análisis de sangre se usara para diagnosticar alergias, porque las pruebas existentes funcionan bien.

El Dr. Mohamed Shamji, profesor asociado de inmunología y alergias en el Colegio Imperial de Londres, dijo que se necesitan más estudios para asegurarse de que la prueba es efectiva.

David Cousins, coautor de un editorial que acompaña al estudio, escribió que los hallazgos “nos acercan un paso más a identificar y comprender a las enigmáticas células T que subyacen a las alergias”.

El nuevo análisis sanguíneo podría ser útil para el diagnóstico y el tratamiento, pero no para la prevención, dijo Cousins, profesor de ciencias respiratorias en la Universidad de Leicester, en Inglaterra.

FUENTES: Erik Wambre, Ph.D., MBE, principal investigator, Translational/Clinical Immunology Program, Benaroya Research Institute at Virginia Mason, Seattle; Peter Adler Wurtzen, Ph.D., senior research scientist, ALK, Denmark; David Cousins, Ph.D., professor, respiratory science, University of Leicester, U.K.; Mohamed Shamji, Ph.D., associate professor, immunology and allergy, Imperial College London; Aug. 2, 2017, Science Translational Medicine.