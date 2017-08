Un estudio encuentra que las cortadas, quemaduras e infecciones envían a muchos al médico, y a algunos a emergencias

Salud

Si está pensando en recortar o afeitar el pelo de “ahí abajo”, hágalo con cuidado: un nuevo estudio encuentra que las lesiones vinculadas con acicalarse el vello púbico son más comunes de lo que se cree.

Más de una cuarta parte de las veces se reportan cortadas, quemaduras e infecciones, según una encuesta en línea de más de 7,500 adultos.

“En otro estudio, encontramos que un 3 por ciento de todos los adultos que fueron atendidos en la sala de emergencias por lesiones urinarias tenían lesiones relacionadas con acicalar el vello púbico”, apuntó el investigador líder, el Dr. Benjamin Breyer, profesor asociado de urología y epidemiología y bioestadísticas en la Universidad de California, en San Francisco.

En su último informe, Breyer y su equipo encontraron que casi un 67 por ciento de los hombres y un 85 por ciento de las mujeres dijeron que se acicalaban el vello púbico.

Entre los que lo hacían, casi un 26 por ciento se habían hecho daño durante el proceso. Las lesiones fueron más comunes entre las mujeres (un 27 por ciento) que entre los hombres (un 24 por ciento). Poco más de un 1 por ciento de las lesiones requirieron atención médica, dijeron los investigadores.

En general, las lesiones son menores, dijo Breyer.

Pero un peligro grave de arreglarse el vello púbico es que una herida abierta podría aumentar el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, añadió Breyer.

Breyer no está seguro de por qué acicalar o eliminar el vello público se ha popularizado, pero especuló que está asociado con el sexo, porque se ve habitualmente en la pornografía.

Un estudio reciente en la revista American Journal of Men’s Health encontró que eliminar el vello púbico se asocia con el sexo en general, y con el sexo oral en particular.

Entre algunas mujeres, hacerse un tratamiento “brasileño”, en que el vello público se elimina con cera, también se ha popularizado, apuntó Breyer.

Pero quitarse el vello púbico no es algo nuevo. Ya se hacía hace siglos, cuando se consideraba de forma favorable en términos del sexo y la higiene, según un estudio publicado en 2014 en la revista Basic and Clinical Sciences.

En este estudio más reciente, Breyer y sus colaboradores encontraron que las cortadas eran la lesión más común (un 61 por ciento), seguidas por las quemaduras (un 23 por ciento) y los sarpullidos (un 12 por ciento).

Las áreas más comúnmente lesionadas en los hombres fueron el escroto (un 67 por ciento), el pene (un 35 por ciento) y el pubis (un 29 por ciento).

En las mujeres, las áreas más propensas a lesión fueron el pubis (un 51 por ciento), la parte interior del muslo (un 45 por ciento), la vagina (un 42 por ciento) y el perineo, que es el área entre el ano y la vulva (un 13 por ciento).

Aunque la piel en el área púbica es igual de resistente que en otras áreas, es fácil que una cuchilla, unas tijeras, unas pinzas o la cera corten o lesionen los pliegues y rugosidades en esas áreas. Además, cuando se usan productos químicos para eliminar el vello pueden ocurrir quemaduras, advirtió Breyer.

Las lesiones también pueden resultar en infecciones y pelos encarnados, dijo.

Tras tomar en cuenta la edad, la duración del acicalamiento, la cantidad de pelo de la persona, el instrumento utilizado y la frecuencia del acicalamiento, los hombres y las mujeres que habían eliminado todo el vello púbico 11 o más veces a lo largo de la vida eran más propensos a lesionarse, en comparación con los que no eliminaban todo el vello púbico.

En las mujeres, la cera reducía las probabilidades de lesión, en comparación con las cuchillas.

Una limitación del estudio es que como el acicalamiento del vello púbico es un tema delicado, algunos participantes quizá no hayan sido honestos en sus respuestas a la encuesta, añadieron los investigadores.

El informe aparece en la edición en línea del 16 de agosto de la revista JAMA Dermatology.

Una dermatóloga de la ciudad de Nueva York dijo que atienden muchas lesiones de ese tipo.

“Eliminar el vello púbico se ha hecho más popular en hombres y mujeres”, dijo la Dra. Michele Green, del Hospital Lenox Hill. “Ya no quieren tener vello”.

“He tenido pacientes que han intentado hacerse la cera o utilizar pinzas ellos mismos, y las infecciones son comunes”, comentó.

Green recomendó los tratamientos láser a los pacientes que deseen eliminar todo el vello púbico.

Los hombres podrían ser más renuentes a buscar ayuda profesional para eliminar el vello, comentó. “Ya se sabe cómo son los hombres: si pueden arreglar el coche ellos mismos, también pueden hacer eso”, añadió.

“Si de verdad no le gusta su vello, debe consultar a un especialista”, aconsejó Green.

FUENTES: Benjamin Breyer, M.D., associate professor, urology and epidemiology and biostatistics, University of California, San Francisco; Michele Green, M.D., dermatologist, Lenox Hill Hospital, New York City; Aug. 16, 2017, JAMA Dermatology, online