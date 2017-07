Más investigación podría aclarar cómo funcionan esas vías genéticas

Salud

Los niños con trastornos del espectro autista tienden a evitar el contacto visual y a desviar la mirada de las bocas de otras personas, unas conductas que probablemente estén influidas por la genética, sugiere una nueva investigación.

Más o menos 1 de cada 68 niños de Estados Unidos tiene autismo. El trastorno afecta a la forma en que los niños aprenden, se comunican y se comportan.

Es común que los niños con autismo desvíen la mirada de las caras de las demás personas. Los médicos con frecuencia utilizan esa conducta para evaluar la afección, según investigadores de la Universidad de Washington, en St. Louis, y de la Universidad de Emory, en Atlanta.

En el estudio, el equipo de científicos investigó cómo el ADN de los niños afectaba a su capacidad de implicarse visualmente en ambientes sociales.

“La investigación muestra que es probable que el autismo tenga una base genética. Los hermanos de los niños diagnosticados con autismo y las personas con ciertas mutaciones genéticas tienen un riesgo más alto de desarrollar el trastorno, frente a la población general”, dijo la Dra. Diana Bianchi, directora del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) de EE. UU.

“Comprender cómo los genes influyen en las conductas sociales ayudará a los investigadores a identificar formas nuevas o mejores de tratar el autismo”, planteó Bianchi en un comunicado de prensa del NICHD.

En el estudio, el Dr. John Constantino, del departamento de psiquiatría de la Universidad de Washington, y sus colaboradores, realizaron experimentos que rastrearon los movimientos oculares de 250 niños con un desarrollo típico que tenían entre 18 y 24 meses de edad.

Ese grupo de niños incluía a 41 parejas de gemelos idénticos, 42 parejas de gemelos no idénticos, y 42 parejas aleatorias de niños no emparentados. El equipo también evaluó a 88 niños con autismo que no tenían gemelos.

Los niños vieron videos de una mujer que hablaba directamente con el televidente o escenas de niños que socializaban en una guardería.

Uno software especialmente diseñado detectó el tiempo y la dirección de los movimientos oculares de los niños mientras veían los videos. En concreto, los investigadores pudieron saber en qué momento los niños veían los ojos, la boca o el cuerpo de los personajes de los videos, u objetos cercanos.

El estudio encontró que los gemelos idénticos con frecuencia tenían patrones visuales coordinados. Movían los ojos en los mismos momentos y en la misma dirección. Esos niños tendían a ver los ojos o la boca de una persona al mismo tiempo.

Los patrones visuales fueron menos constantes entre los gemelos no idénticos, mostraron los hallazgos. Los patrones visuales estaban incluso menos coordinados entre las parejas de niños no emparentados.

Esos hallazgos sugieren que la genética influye en esas conductas, anotaron los investigadores.

“Al comparar a gemelos idénticos que comparten los mismos genes con gemelos no idénticos y parejas de niños aleatorios que no comparten los mismos genes, este estudio es uno de los primeros en mostrar que las conductas visuales sociales están bajo un control genérico”, dijo Lisa Gilotty, jefa del Programa de Investigación sobre los Trastornos del Espectro Autista del Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH) de EE. UU.

Al investigar más, se reveló que los niños con autismo observaban las regiones de los ojos y la boca con mucha menos frecuencia que los grupos de niños con un desarrollo normal.

Los autores del estudio sugirieron que más investigación podría ayudar a descubrir qué genes tienen que ver con la implicación visual social, y cómo trastornos como el autismo afectan a esas vías.

El estudio, financiado en parte por el NICHD y el NIMH, aparece en la edición en línea del 12 de julio de la revista Nature.

FUENTE: U.S. National Institute of Child Health and Human Development.