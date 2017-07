Se observa un mayor riesgo en una unidad del Ejército si otro miembro ha intentado suicidarse el año anterior

Los preocupantes hallazgos de un nuevo estudio sugieren que los soldados del Ejército de EE. UU. son más propensos a intentar suicidarse si otro miembro de su unidad ha intentado suicidarse el año anterior.

De hecho, los investigadores vincularon casi un 20 por ciento de esos intentos de suicidio con intentos recientes de otros en la misma unidad.

No está claro si los hallazgos reflejan un efecto de contagio, unos niveles altos de estrés en unidades específicas, o alguna otra cosa, anotaron los investigadores.

En cualquier caso, “cuando ocurren intentos de suicidio en una unidad, hay un mayor riesgo de otro intento de suicidio”, advirtió el autor del estudio, el Dr. Robert Ursano, profesor de psiquiatría y neurociencias en la Universidad de los Servicios Uniformados, en Bethesda, Maryland. “Estar atento a los grupos de intentos de suicidio podría ofrecer nuevas avenidas de intervención para reducir las tasas de intentos de suicidio”.

Los intentos de suicidio entre los miembros activos de las fuerzas militares son poco comunes, pero una investigación sugiere que la tasa se duplicó entre 2001 y 2011, un periodo en que comenzaron las guerras de Irak y Afganistán. Las estadísticas sugieren que el Ejército tiene la tasa más alta de suicidios entre las ramas militares de EE. UU.

En el nuevo estudio, los investigadores siguieron a 9,512 intentos de suicidio en miembros activos de soldados del Ejército entre 2004 y 2009. Los hallazgos mostraron que la mayoría de los que intentaron suicidarse eran hombres (un 86 por ciento), menores de 30 años (un 68 por ciento) y blancos (un 60 por ciento).

Tras ajustar las estadísticas para que varios factores no las sesgaran, los investigadores encontraron que los soldados se enfrentaban a 1.4 veces más probabilidades de un intento de suicidio si alguien de su unidad había intentado suicidarse en el año anterior.

Los soldados en unidades con cinco o más intentos de suicidio durante el año anterior tenían 2.3 veces más probabilidades de intentar suicidarse. (Las unidades del Ejército pueden tener hasta 600 soldados).

Los investigadores también estimaron que un 18 por ciento de los intentos de suicidio se vinculan de alguna forma con intentos anteriores, aunque no pudieron probar que los intentos anteriores provocaran los intentos posteriores.

Alan Peterson, profesor de psiquiatría en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en San Antonio, dijo que es posible que las condiciones en las unidades pudieran ser la causa de unas tasas más altas de intentos de suicidio.

“El contagio también es una posibilidad probable”, dijo Peterson. “También podría ser que las unidades de combate se expongan colectivamente a eventos traumáticos relacionados con el combate que aumenten de forma universal el riesgo general de suicidios futuros”.

¿Qué debe hacerse?

Según Kipling Bohnert, profesor asistente de psiquiatría en la Universidad de Michigan, “quizá sea importante que los esfuerzos de prevención del suicidio de los militares se dirijan de forma específica a las unidades con antecedentes de intentos de suicidio para prevenir intentos futuros”.

El Dr. Charles Hoge, coautor de un comentario que acompañó al estudio, dijo que los problemas de salud mental son el factor de riesgo más importante que subyace a la conducta suicida.

“A veces esos problemas no se reconocen ni se tratan, y por ese motivo algunos de los esfuerzos continuos más importantes se enfocan en reducir el estigma y garantizar un acceso óptimo a la atención”, dijo Hoge, científico principal en el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed en Silver Spring, Maryland.

Hoge anotó que el periodo del estudio solo duró hasta 2009, y no refleja cambios importantes que se han realizado en la forma en que el Ejército afronta la salud mental de los soldados de EE. UU.

“Desde 2010, el Ejército de EE. UU. ha transformado extensivamente la estructura de servicios de salud mental”, explicó.

“Esta transformación incluye evaluaciones de los problemas de salud mental en toda la población, aumentos en la cantidad de profesionales de atención de la salud mental, la estandarización de los servicios, unas medidas rutinarias de los resultados clínicos, y la reestructuración de la administración de la atención para mejorar el acceso, reducir el estigma y fomentar la coordinación de los servicios y la comunicación con los líderes de las unidades”, añadió Hoge.

