Más de dos tercios de los letales cánceres de piel ocurren como lesiones nuevas, encuentra un análisis

Salud

Al contrario de lo que se podría pensar, los lunares no son el lugar más probable para que se desarrolle un melanoma letal, muestra un nuevo análisis.

De hecho, una revisión de 38 estudios médicos publicados anteriormente sobre más de 20,000 melanomas mostró que solo un 29 por ciento de los cánceres de piel aparecieron en lunares que los pacientes ya tenían, mientras que un 71 por ciento surgieron como lesiones nuevas en la piel.

“Los pacientes y los médicos deben ser conscientes de que la piel sin lunares tiene un mayor riesgo que los lunares de que se desarrolle un melanoma”, apuntó el investigador líder, el Dr. Riccardo Pampena, de la unidad de dermatología y el cáncer de piel de Arcispedale Santa Maria Nuova, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico en Reggio Emilia, Italia.

Los melanomas que surgen por sí mismos también tienden a ser más agresivos que los melanomas asociados con lunares, lo que sugiere que los dos tipos de tumores podrían ser distintos, añadió Pampena.

De cualquier forma, los dermatólogos siempre deben realizar exámenes completos de piel y explorar cualquier lunar atípico, enfatizó Pampena.

“Los pacientes y los médicos deben vigilar no solo los lunares, sino toda la superficie del cuerpo”, dijo.

El informe aparece en la edición del 29 de agosto de la revista Journal of the American Academy of Dermatology.

La Dra. Victoria Sharon, dermatóloga en Northwell Health en Manhasset, Nueva York, se mostró de acuerdo en que los pacientes deben estar atentos a cualquier lunar nuevo, dado que la mayoría de los melanomas no surgen en lunares existentes.

“Aunque es importante vigilar los lunares existentes, es igual de importante examinar cualquier lesión nueva sospechosa en la piel”, planteó Sharon.

Otra dermatóloga anotó que ha habido debate sobre el tema. “Si el melanoma surge o no de los lunares existentes ha sido un área de controversia”, dijo la Dra. Doris Day, dermatóloga en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York.

“Algunas personas dicen que los lunares existentes son igual que cualquier otra piel y que no son precancerosos, pero sí sabemos que los melanomas pueden surgir en lunares preexistentes”, comentó.

Aunque la mejor forma de encontrar cualquier cáncer de piel es examinarse la piel, los pacientes con frecuencia no comprenden qué están viendo, añadió Day.

“Los pacientes buscan lunares elevados y otras cosas que, para un dermatólogo, no son importantes”, dijo.

“Como dermatóloga, tengo criterios que uso para evaluar los puntos marrones preexistentes o nuevos para determinar si son algo que ha existido desde la niñez y son benignos, o si son nuevos y debo hacer algo al respecto”, dijo Day.

Las personas deben examinar su piel para ver si hay cualquier cambio, explicó.

“Deben conocer su propia piel”, planteó Day. “Si ven algo que les parece nuevo o distinto, deben mostrárselo al dermatólogo”, enfatizó.

Day recomienda que un dermatólogo realice un examen de piel anual para buscar cualquier problema potencial. “Aconsejo revisar la piel cada cumpleaños”, dijo.

Day también recomienda que alguien, como un amigo o cónyuge, le mire la espalda, y usted puede mirar la de ellos.

Para prevenir el cáncer de piel, hay que ser inteligente respecto al sol, añadió Day. Lo primero es cubrirse cuando se esté al sol, dijo.

“Significa usar sombrero, gafas, mantenerse a la sombra si puede, evitar el sol de mediodía, y untarse y volverse a untar protector solar de forma regular”, dijo Day.

FUENTES: Riccardo Pampena, M.D., dermatology and skin cancer unit, Arcispedale Santa Maria Nuova, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Reggio Emilia, Italy; Victoria Sharon, M.D., dermatologist, Northwell Health, Manhasset, N.Y.; Doris Day, M.D., dermatologist, Lenox Hill Hospital, New York City; Aug. 29, 2017, Journal of the American Academy of Dermatology