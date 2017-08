Por Hugo Laveen

St. Louis.‑ Una mujer que indujo a su novio suicida a quitarse la vida, a través de decenas de mensajes de texto y le dijo que “entrara” a un camión lleno de gases tóxicos fue sentenciada el jueves a 15 meses de cárcel por homicidio involuntario.

Michelle Carter fue condenada en junio por un juez que dijo que su instrucción final a Conrad Roy III causó su muerte. Carter tenía 17 años cuando Roy, de 18 años, fue encontrado muerto intoxicado por monóxido de carbono en julio de 2014.

En decenas de mensajes de texto, Carter instó a Roy a seguir adelante en su decisión de quitarse la vida. Carter escribió en un texto el mismo día en que se suicidó.

Algunos de los mensajes de texto que fueron dados a conocer por CNN:

19 de junio de 2014

Aquí, Carter insta a Roy a buscar ayuda médica para sus pensamientos suicidas.

Carter: “Pero el hospital mental te ayudaría, sé que no crees que lo haría, pero te digo que, si les das una oportunidad, pueden salvarte la vida”.

Carter: “Parte de mí quiere que pruebes algo y no sólo para que puedas ir a buscar ayuda”.

Roy: “No ayuda, confía en mí”.

Carter: “Entonces, ¿qué vas a hacer entonces?, ¿sigue siendo una decisión y no hay acción y todos los días te dicen que está mal que quieras matarte? ¿O vas a tratar de mejorar?”.

Roy: “No puedo estar mejor que ya he tomado mi decisión.”

23 de junio de 2014

En este intercambio, Carter desalienta a Roy de hacerse daño.

Carter: “¿Cómo quieres hacerte daño a ti mismo”

Roy: “Algo ideo todavía”

Carter: “Por favor no lo hagas”

Roy: “Me odio a mí mismo. Siempre me odiaré, nunca voy a verme bien. Estoy tan lejos”.

Carter: “¿Lo que se está dañando va a mejorar? ¡Nada! ¡Será peor!”.

Roy: “Que el dolor se vaya como dijiste”.

Carter: “Hará que el dolor desaparezca temporalmente, pero cuando termines, lo lamentarás y te sentirás peor”.

7 de julio de 2014

Aquí, Carter le dice a Roy cómo manejaría su situación.

Roy: “Si estuvieras en mi posición, honestamente, ¿qué harías”.

Carter: “Yo recibiría ayuda, eso es sólo para mí, cuando tengo un problema serio como ese, mi primer instinto es buscar ayuda porque sé que no puedo hacerlo por mi cuenta”.

Más tarde ese día, sin embargo, Carter y Roy discuten la mejor manera para que él produzca monóxido de carbono (CO).

Carter: “Bueno, hay más maneras de hacer CO. Explicadas en Google…”

Roy: “Omg”.

Carter: “¿Qué?”

Roy: “generador portátil que es todo”.

8 de julio de 2014

Al día siguiente, Roy parece menos decidido.

Carter: “Entonces, ¿estás seguro de que no quieres [matarte] esta noche?”

Roy: “¿Qué quieres decir con estoy seguro?”

Carter: “Como, ¿definitivamente no lo harás esta noche?”

Roy: “No tengo idea aún, te lo haré saber”.

Carter: “Porque me quedaré contigo si quieres hacerlo esta noche.

Roy: “Otro día no dolería”

Carter: “No se puede seguir empujando, eso es todo lo que sigues haciendo”

11 de julio de 2014

En este día Carter envía Roy su opinión sobre el uso de un generador en el camión, en contraposición a una bomba de agua.

Carter: “… Bueno, en mi opinión, creo que deberías hacer el generador porque no sé mucho.

Sobre la bomba y con un generador no puede fallar ”

Julio 4-12, 2014

Esta serie de mensajes fue enviada en un lapso de nueve días. El —- indica una pausa entre las conversaciones.

Carter: “Vas a tener que demostrar que estoy equivocada, porque no creo que realmente quieras esto, solo te mantienes empujándolo a otra noche y dices que lo harás pero nunca lo haces”.

—

Carter: “VEA ESO ES LO QUE SIGNIFICA, USTED MANTENGA EMPUJANDOLO ¡Usted acaba de decir que lo haría esta noche y ahora está diciendo que …”.

—

Carter: “Pero apuesto a que vas a ser como ‘oh, no funcionó porque no grabé el tubo de la derecha o algo así’ … Apuesto a que va a decir una excusa como esa”

—

Carter: ¿Tienes el generador?

Roy: “todavía no lol”

Carter: “BIEN CUANDO USTED LO ESTÁ RECIBIENDO”

—

Carter: “Es mejor que no te molestes y digas que vas a hacer esto y luego te pillan a propósito”

Julio 11-12, 2014

Durante la noche y en la mañana siguiente, Roy comparte preocupaciones sobre cómo sus padres manejarían su suicidio.

Roy: “Sólo soy sensible, quiero que mi familia sepa que no hay nada que puedan hacer, que estoy atrapado en mis propios pensamientos”.

Roy: “como no, yo sería feliz si no tuvieran ninguna culpa, porque tengo un mal presentimiento de que esto va a crear mucha depresión entre mis padres y hermanas”.

Roy: “Estoy pensando en todo … f ** k. Tengo que parar y hacerlo”.

Carter: “Creo que tus padres saben que estás en un lugar realmente malo, no estoy diciendo que quieren que lo hagas, pero sinceramente siento que pueden aceptarlo. Saben que no hay nada que puedan hacer, que han intentado ayudar , Todo el mundo lo ha intentado, pero hay un punto en el que no hay nada que alguien pueda hacer para salvarte, ni siquiera tú mismo, y has llegado a ese punto y creo que tus padres saben que has alcanzado ese punto. Mamá vio una cosa de suicidio en tu computadora y ella no dijo nada. Creo que ella sabe que está en tu mente y ella está preparada para ello “.

Carter: Todo el mundo estará triste por un tiempo, pero lo superarán y seguirán adelante. No estarán en depresión. No dejaré que eso suceda. Saben lo triste que son y saben que están haciendo esto para ser felices, y creo que lo entenderán y lo aceptarán. Siempre te llevarán en sus corazones ”

—-

Roy: “No quiero que nadie se lastime en el proceso”

Roy: “Quiero decir cuando abren la puerta, todo el monóxido de carbono va a salir no pueden verlo o olerlo … quien abre la puerta”

Carter: “Verán el generador y sabrán que moriste por CO …”.

—-

Roy: “¿puedes hacerme un favor?”

Carter: “Sí, por supuesto”

Roy: “sólo estar allí para mi familia :)”

Carter: “Conrad, por supuesto que estaré allí para su familia, les ayudaré tanto como pueda para conseguir a través de esto, les diré sobre lo increíble que era realmente su hijo y hermano”.

—-

Roy: “Idk estoy volviendo a enloquecer”

Roy: Estoy pensando demasiado ”

Carter: “Pensé que querías hacer esto, el momento es correcto y estás listo, solo tienes que hacerlo No puedes seguir viviendo de esta manera Sólo tienes que hacerlo como lo hiciste la última vez y no pensar en ello y sólo hacerlo nene. No se puede seguir haciendo esto todos los días ”

Roy: “Yo quiero, pero como si estuviera loco por mi familia, supongo”

Roy: “idkkk”

Carter: “Conrad, te dije que me ocuparé de ellos, todo el mundo se ocupará de ellos para asegurarse de que no estarán solos y la gente les ayudará a superarlo.” Hablamos de esto, estarán bien y La gente que comete suicidio no piensa tanto y lo hacen ”

12 de julio de 2014

En estos intercambios el día antes de que su cuerpo fuera encontrado, Roy expresa más dudas sobre su plan.

Carter: “Entonces supongo que no vas a hacerlo entonces, todo eso por nada”

Carter: “Estoy confundida como si estuvieras tan listo y decidido”

Roy: “Voy a terminar”

Roy: “Realmente no sé lo que estoy esperando … pero tengo todo alineado”

Carter: No, no, Conrad, la noche pasada, sigues presionándote y dices que lo harás, pero nunca lo haces. Siempre será así si no tomas acción.

Carter: “Estás haciendo más difícil contigo mismo empujándolo, solo tienes que hacerlo”

Carter: “¿Quieres hacerlo ahora?”

Roy: “¿Es demasiado tarde?”

Roy: “Idkk ya está fuera de la luz”

Roy: Voy a volver a dormir, te amo Te voy a escribir mañana ”

Carter: “No, probablemente es el mejor momento ahora porque todo el mundo está durmiendo, sólo vete a algún lugar de tu camión, y nadie está realmente en este momento porque es un momento incómodo”

Carter: “Si no lo haces ahora, nunca lo vas a hacer”

Carter: “Y puedes decir que lo harás mañana pero probablemente no lo harás”

—

Carter: “Sólo tienes que hacerlo Conrad yo voy a ayudarte”

Carter: “No puedes seguir haciendo esto todos los días”

Roy: “Ok, voy a hacerlo hoy”

Carter: “¿Prometes?”

Roy: “Prometo bebé”

Roy: “Tengo que hacerlo ahora”

Carter: ¿Como ahora mismo?

Roy: “¿A dónde voy ?:(”

Carter: “Y no puedes romper una promesa, y solo vete en un tranquilo estacionamiento o algo así”.