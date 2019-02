Este fin de semana se presenta la obra en el Centro de las Artes de Phoenix

Gabriel Limón

Después de una exitosa presentación el año pasado, la adaptación en español de Los Monólogos de la Vagina regresa al Centro de las Artes de Phoenix, ubicado en el 1202 al Norte de la Calle 3, con dos funciones, el viernes 8 de febrero a las 7 de la tarde y sábado 9, a las 2.

La obra escrita por Eve Ensler es dirigida por Nuvia Enríquez y el elenco es compuesto por 17 mujeres con varios niveles de experiencia, ya que el punto de la producción es involucrar al mayor número posible de participantes.

Esta producción es parte de un movimiento mundial llamado V-Day en el que alrededor del mundo se produce Los Monólogos de la Vagina y todo lo recaudado en se dona a organizaciones que sirven a mujeres; en Phoenix, las beneficiarias serán Transqueer Pueblo, Planned Parenthood y Arizona Coalition to end Sexual and Domestic Violence.

Sin duda, una gran oportunidad para resaltar las virtudes, gracias, atributos, particularidades y características de la más femenina esencia de la fisionomía humana, de una forma por demás divertida.

La serie de soliloquios escritos por Eve Ensler, se convierten en una oda a la feminidad, luchando contra prejuicios, tabúes y agresiones que por siglos ha sufrido la mujer.

Considerado como una biblia por una nueva generación de mujeres, Los monólogos de la vagina es una obra aguda e irreverente; la obra maestra de Ensler que da voz a las fantasías y los temores más profundos del sexo femenino.

“Me preocupan las vaginas, me preocupaba lo que pensamos sobre las vaginas, y lo que no pensamos acerca de ellas… De modo que decidí hablar a las mujeres acerca de sus vaginas, entrevistar a la vagina, y así comenzaron los monólogos.

“Hablé con más de doscientas mujeres. Hablé con mujeres ancianas, con mujeres jóvenes, casadas, solteras, profesoras, actrices, profesionales, afroamericanas, hispanas, asiáticas, judías… Al principio se mostraban renuentes, un poco tímidas, pero una vez que empezaban, no había modo de que parasen”, dice Ensler sobre su obra.

El libro también se ha vuelto el inicio del día V, que reivindica el amor propio de las mujeres, autoconocimiento y contra la violencia, sobre feminismo, sexualidad, crecimiento personal, autoconocimiento, masturbación, orgasmo o nacimiento.

Esta obra ahonda en la figura de la mujer y su dificultad para disfrutar plenamente de su cuerpo, su vagina, su satisfacción y cuáles son los motivos, socioculturales y religiosos de ese pudor.

Es una obra corta, concisa y clara para tratar un tema tan relevante como el amor propio de las mujeres, feminismo y la relación con los hombres.

Definitivamente recomendada para hombres y mujeres que quieran profundizar más en la mujer, en las relaciones personales y en los motivos psicológicos de la gente.