Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

Normalmente en el momento de conducir un automóvil, nos encontramos con numerosos factores que afectan directamente a la seguridad de nuestro vehículo, estos factores se pueden presentar en cualquier momento, estos pueden ser causados por las condiciones atmosféricas, las condiciones del vehículo (nivel de equipamiento, los neumáticos, los componentes), el estado de la carretera, el trafico vehicular y las características del conductor que son definidas por su habilidad, su estado físico y mental. Para contribuir a la mejora del nivel de seguridad de los vehículos existen los llamados sistemas de seguridad activos y pasivos.

Los sistemas de seguridad activos, son sistemas que nos ayuda a prevenir los accidentes, es decir, que estos sistemas de seguridad evitan que los accidentes ocurran ayudando activamente al conductor a una conducción segura. Los sistemas de seguridad activos que mas se utilizan en un vehículo automotriz son los sistemas ABS (Antiblock Braking System), los Sistemas de Control de Tracción TCS y el Programa de Estabilidad Electrónico ESP. Estos sistemas de seguridad contribuyen a mantener la estabilidad del vehículo y controlar su respuesta en situaciones críticas.

Los sistemas de seguridad pasivos están diseñados para proteger a los ocupantes del vehículo contra impactos de carácter irreversible, es decir, impactos que ya no es posible evitar. Estos sistemas están destinados a reducir el riesgo de lesiones y disminuir en todo lo posible las consecuencias del accidente. Un ejemplo de sistema de seguridad pasivo es el sistema airbag (Bolsa de Aire), que protege a los ocupantes cuando se presentan accidentes que no se pueden evitar por medio de los sistemas activos.

El programa de estabilidad electrónico ESP es un sistema en lazo cerrado diseñado para mejorar el manejo del vehículo y la respuesta de frenado, mediante un programa que controla el sistema de frenado y/o de tracción. El ABS es un sistema antibloqueo de ruedas, el cual como su nombre lo indica previene el bloqueo de las ruedas cuando se aplica el freno, mientras que el TCS, es un sistema que impide que las ruedas patinen durante la aceleración. Desde un punto de vista general, el ESP aplica un concepto unificado, es decir, que con la ayuda del sistema ABS y el sistema TCS controla la tendencia del vehículo, al ir introduciendo correcciones a las diferentes entradas del volante; manteniendo al mismo tiempo la estabilidad para prevenir que el vehículo derrape lateralmente a la hora de hacer alguna maniobra brusca.

El sistema ESP mejora la seguridad en la conducción mediante las siguientes ventajas, una de ellas es la asistencia activa para la dirección en la conducción, incluyendo la ayuda ante condiciones críticas cuando el vehículo está sometido a fuerzas laterales importantes.

Mejora de la estabilidad del vehículo; el sistema mantiene la estabilidad direccional bajo cualquier condición, incluyendo frenadas repentinas, maniobras comunes de frenado, en condiciones de aceleración, adelantamiento y desplazamiento de carga. Aumento de la estabilidad del vehículo en los límites de tracción, como en maniobras en situaciones extremas (como frenazos fortuitos), para reducir el peligro de derrape o choque. Mejoras en gran variedad de situaciones, para en el aprovechamiento de potencial de tracción cuando el ABS y el TCS entran en acción, y cuando el MSR (controlador del par de arrastre motor) es activo, aumentando automáticamente la respuesta motora para reducir el excesivo frenado del mismo. El resultado de estos efectos es el logro distancias de frenado más cortas y mayor tracción, mejorando la estabilidad y consiguiendo mejores niveles de respuesta de dirección.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado, incluidos los días festivos, de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.