La reducción se produce en paralelo con un declive en el uso de la radiación, en dosis más bajas, según los investigadores

SALUD

Los niños que sobreviven al cáncer están viviendo más tiempo.

Y una razón podría ser que hay menos cánceres infantiles que se traten con radioterapia hoy en día que hace 20 años, sugieren los investigadores.

Aunque el estudio no puede demostrar una relación de causalidad, los investigadores encontraron que a medida que el uso de la radiación en los cánceres infantiles experimentó un declive dramático, también se redujo la cantidad de niños con cáncer que sufrieron una recurrencia.

“El efecto tardío de un tratamiento de cáncer pediátrico más ominoso es que haya un segundo [cáncer]. Este estudio muestra que los esfuerzos por reducir los efectos tardíos del tratamiento están dando sus resultados”, comentó el líder del estudio, el Dr. Gregory Armstrong, del Departamento de Epidemiología y Control del Cáncer del Hospital Pediátrico de Investigación St. Jude en Memphis, Tennessee.

“El riesgo de sufrir un segundo cáncer para los supervivientes aumenta con la edad, de modo que es bueno ver que la reducción aparece en un momento temprano de la supervivencia cuando los supervivientes todavía son jóvenes”, comentó Armstrong en un comunicado de prensa del hospital.

El estudio contó con información sobre más de 23,000 niños, todos ellos supervivientes al cáncer durante 5 años. Se trató a los niños en 27 centros médicos distintos de Estados Unidos y Canadá.

Entre los años 70 y los 90, el porcentaje de niños tratados con radiación por el cáncer se redujo del 77 al 33 por ciento. Y la dosis promedio de radiación usada para tratar a los niños con cáncer también se redujo.

Para los niños que sobrevivieron al cáncer una vez, el riesgo de desarrollar cáncer de nuevo en un plazo de 15 años también se redujo, indicaron los investigadores.

El estudio aparece en la edición en línea del 28 de febrero de la revista Journal of the American Medical Association.