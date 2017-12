Salud

La enfermedad mental provocada por las experiencias traumáticas de la niñez temprana podría transmitirse de madres a hijas, sugiere una nueva investigación.

En el estudio participaron adultos cuyos padres fueron evacuados de Finlandia durante la segunda guerra mundial en su niñez.

Muchos de los aproximadamente 49,000 niños evaluados de Finlandia entre 1941 y 1945 eran niños en edad preescolar. Fueron ubicados en familias de acogida en Suecia. Además de separarse de sus familias, los niños se enfrentaron a tipos de estrés como adaptarse a la familia de acogida y aprender un nuevo idioma.

Cuando volvieron a Finlandia, tuvieron que reajustarse a la sociedad finlandesa.

Los investigadores encontraron que las hijas de mujeres que habían sido evacuadas tenían el mismo aumento en el riesgo de hospitalización por trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar, que sus madres.

Las hijas de las evacuadas tenían cuatro veces más probabilidades de haber sido hospitalizadas con un trastorno del estado de ánimo que las hijas de las mujeres que permanecieron con sus familias en Finlandia durante la guerra.

El riesgo de hospitalización por trastornos del estado de ánimo no fue más alto de lo normal en los hijos o las hijas de los hombres que fueron evacuados en la niñez.

El estudio no determinó por qué las hijas de las evacuadas tenían el mismo riesgo alto de enfermedad mental que sus madres. Pero los investigadores anotaron que podría relacionarse con la forma en que la experiencia traumática en la niñez de las madres afectó a su estilo de crianza, o a cambios en la función genética de las madres.

“Muchos estudios han mostrado que las exposiciones traumáticas durante el embarazo pueden tener efectos negativos en los hijos”, señaló el autor del estudio, Stephen Gilman, de la División de Investigación Intramuros en Salud de la Población del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de EE. UU.

“Aquí hallamos evidencias de que la exposición traumática en la niñez de una madre, en este caso la separación de sus familiares durante una guerra, podría tener consecuencias de salud a largo plazo para sus hijas”, explicó Gilman en un comunicado de prensa del instituto.

El coautor del estudio, Torsten Santavirta, de la Universidad de Uppsala en Suecia, dijo que la evacuación de Finlandia “buscaba proteger a los niños de los muchos daños asociados con las guerras del país contra la Unión Soviética”.

“Nuestra observación del riesgo psiquiátrico a largo plazo que alcanzó a la próxima generación es preocupante, y subraya la necesidad de sopesar los beneficios, además de los riesgos potenciales, al diseñar políticas para la protección de los niños”, añadió Santavirta.

Los investigadores concluyeron que se necesita más investigación para aprender más sobre cómo verse en medio de una guerra afecta a la salud mental de los padres y sus hijos, y para encontrar nuevas formas de ayudar a las familias afectadas por las guerras.

El estudio aparece en la edición en línea del 29 de noviembre de la revista JAMA Psychiatry.

FUENTE: U.S. National Institute of Child Health and Human Development