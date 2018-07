Este domingo llegará a su final la primera temporada de la serie basada en la vida del Sol de México

Entretenimiento

Luis Miguel, la serie se convirtió en un inesperado boom. A días de que se emita el último capítulo, hay datos concretos que hablan del éxito de la producción: la escucha de sus temas aumentó de manera considerable en las plataformas de streaming musicales, su tema “Culpable o no (miénteme como siempre)“, de Juan Carlos Calderón, treinta años después de su lanzamiento se convirtió en uno de los más buscados en YouTube y sus reproducciones en Spotify tuvieron un aumento exponencial de un 4000%, tal como reveló la plataforma de streaming.

Cabe señalar que una de las grandes razones que le ha permitido a esta producción ser un éxito radica en que El Sol de México se ha mostrado de lo más hermético con respecto a su vida privada. Aunque se conocían algunos detalles de su niñez y de la ausencia de su madre, la serie muestra todo el trayecto de este niño que desde los 11 años de edad es furor. La figura de Luisito Rey, su padre, ha despertado odio y es visto como el peor villano de una telenovela del prime time y por sí lo anterior fuese poco los amores de Luis Miguel han llegado a ser legendarios y muchos quieren saber qué paso y cómo fueron.

Nuevamente el enigma es lo que termina de convertir a Luis Miguel, la serie en fenómeno. Pero en toda su historia, hay una pregunta constante: ¿Qué pasó con Marcela Basteri?

Marcela es la madre de Luis Miguel, una italiana que fue dejada en un hogar de niños y que, más tarde, se reúne con su familia en Argentina. Una mujer que era excelente costurera y termina siendo una ama de casa oprimida por un maltratador. La Marcela que acompaña a su marido en sus desventuras y abraza a sus hijos Alex y Micky y empieza a sufrir cuando se da cuenta de que su marido usa el don de su hijo mayor en su propio beneficio.

El final de este domingo

Se dice que es el final de la primera temporada y como tal se espera que conteste la pregunta sobre la mamá de Luis Miguel. Se han dado pistas. Marcela se fue a Italia con su familia escapando de Luis Rey, está con sus dos hijos Alex y Sergio. No tiene contacto con Micky, quien presionado por su padre decidió separarse de ella para apostar por su carrera.

Luis Rey necesita de Marcela, porque ella es titular de varias cuentas y además porque Luis Miguel, en 1986, aún es menor y necesita la autorización de su madre para firmar contrato con WEA y alejarse de EMI. Hasta donde se ha podido ver, Marcela accede a ver a Luis Rey solo con la condición de ver a su hijo. El encuentro sería en Madrid.

Se sabe por los capítulos anteriores que en ese encuentro no ve a Luis Miguel y que tiene pasaje para irse a Santiago de Chile para estar con su hijo. Lo que debería explicar el final es qué pasó en Madrid.

A pesar de las muchas investigaciones que el cantante mexicano encargó para encontrar a su madre, esa respuesta solo la conocía Luis Rey. Aunque muchos sospechan que Micky sabe qué pasó con Marcela y el mismo biógrafo ha dicho que la italiana habría muerto y no de forma natural. Habrá que ver la conclusión a la que llega el investigador de El Mossad, al que contrató Micky para dar con Marcela.

Un romance y el lanzamiento

Después de una brillante conferencia de prensa en la que el Sol confirma su origen boricua y su deseo de nacionalizarse mexicano, llegó la gran apuesta: Romance, el disco en donde el cantante retoma éxitos del bolero, entre ellos temas de Armando Manzanero. En este nuevo capítulo, Micky, tras salir airoso de la traición de su tío, tendrá que mostrarle al sello discográfico que su palpito era correcto y que “los clásicos nunca pasan de moda“.

El adiós del padre

En el primer capítulo se pudo ver la reacción de Micky en Paraguay en el momento en que le anuncian que su padre está grave: al parecer, por lo que muestran esas primeras escenas, decide salir a tocar en vez de despedirlo. ¿Irá a darle el último adiós? ¿En el capítulo final mostrarán las últimas horas del villano? ¿Podrá Micky preguntarle por el paradero de Marcela?

Michelle Salas

En el episodio que se emitió el domingo pasado, el padre de Erika, la flamante novia de Micky, se entera de que el cantante tiene una hija con un ex amor, algo que podría complicar la relación del intérprete con su chica. Ella le había pedido en más de una oportunidad que no le mintiera, ¿tomará esta omisión como una traición a su palabra? Y en paralelo, ¿qué decisión tomará Luis Miguel en torno a la pequeña Michelle?, ¿la irá a conocer? ¿la reconocerá en su fuero íntimo?