La lucha por el empoderamiento de la comunidad y la recaudación de testimonios y evidencias del racismo contra los inmigrantes.

Por Leonardo Reichel

Cuando Lydia Guzmán vino a Arizona en 1999, lo hizo para retirarse del activismo, que de manera agotadora ocupó su juventud, desde 1994 cuando se entregó a la lucha contra la Proposición 187, que pretendía negar a los inmigrantes indocumentados servicios sociales, servicios médicos y educación pública.

Pero nos comenta que en Arizona encontró “que había mucho por hacer, y lo más importante era empoderar a la comunidad latina, para lo que era indispensable promover el voto hispano. Como podemos tener una voz fuerte como comunidad, si no tenemos una voz fuerte en las urnas; así que había que sacar el voto y promover la ciudadanía”, comentó.

—Yo soy originaria de Glendale, California, mi padre era californiano y mi madre inmigrante de Zacatecas, México—dijo.

Su formación educativa fue en su ciudad natal, desde la escuela elemental hasta egresar del Glendale Community College en California.

A su llegada a Arizona, su activismo no pasó desapercibido, y fue llamada por la Secretaria de Estado de Arizona, Betsey Bayless, quien ocupó la oficina hasta enero de 2003, a trabajar en la promoción del voto.

—Yo soy demócrata— había increpado Guzmán a la funcionaria estatal que era republicana.

—No importa –le respondió Bayless-. Necesitamos una mayor participación política, más allá de las ideologías partidistas, y sé que me serás de gran ayuda para ello, y que lo harás manteniendo una postura imparcial, no partidista—.

La experiencia de la activista californiana ayudó a encaminar a millares de personas hacia la ciudadanía y engrosar el padrón electoral con miembros de la comunidad hispana; una tarea en la que, hasta en la actualidad, muchas organizaciones que surgieron a lo largo del camino, siguen trabajando.

—Cuando en 2003, Bayless dejó la oficina, la nueva Secretaria de Estado, Jan Brewer, cambio la estrategia buscando menguar el voto latino y comenzó a utilizar una retórica de fraude electoral, sosteniendo que los inmigrantes se registraban y votaban sin tener el derecho ciudadano, -dijo Guzmán a Prensa Hispana-. Yo había propuesto una campaña bilingüe de registración de votantes, pero no la aceptó y en lugar de eso me envió a levantar registro a los eventos de NASCAR. Preferí dejar el puesto—, recuerda.

Ese año, 2003, había asumido la oficina del Procurador de Arizona, el demócrata Terry Goddard, quien la invitó a incorporarse en su oficina.

Para entonces y desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el clima político en Arizona se fue exacerbando e inició una escalada nacionalista que impulsó una andanada de leyes antiinmigrantes, y las organizaciones derechistas comenzaron a movilizarse con la formación de grupos armados como Guardias de la Frontera y Minutemens.

“Dirigentes de la comunidad hispana vieron la urgencia de promover cambios en las leyes migratorias e inició un movimiento que alcanzó su punto cumbre en 2006, cuando se organizaron grandes marchas defendiendo los derechos de los inmigrantes”, rememora. En Arizona, el esfuerzo de activistas como Ben Miranda, Elías Bermúdez, Héctor Iturralde, Mary Rose Wilcox, y la propia Lydia Guzmán lograron movilizar más de 100 mil personas en las calles de Phoenix y concertar importantes paros laborales, entre el 25 de marzo y el primero de mayo de 2006, pero la legislatura federal no reaccionó.

“La reacción de los grupos opuestos conllevó a la radicalización de las organizaciones derechistas del Partido Republicano y a la adopción de prácticas racistas que involucraron a agencias policiacas, y muy especialmente a la Oficina del Sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, que ese año se puso del lado de los ultraconservadores, tratando de asegurar su reelección”, reflexiona.

La activista de derechos humanos Lydia Guzmán coordinó la organización Respeto e inició una campaña de denuncia de los abusos y redadas que se cometían contra la comunidad, creando un hotline de denuncia; acudiendo a los lugares donde se realizaban redadas para documentar los hechos o muchas veces visitando a las víctimas en las cárceles para tomarles su testimonio.

Esos datos y testimonios de abusos a los derechos civiles y perfiles raciales, recaudados por Respeto y Lydia Guzmán, a la larga serían vitales en la batalla judicial que sacó al Sheriff Joe Arpaio de la oficina, al comprobársele perfil racial y abusos.

Guzmán fue elegida también presidente de Somos América (“We Are América”, en inglés), coalición de organizaciones locales que se unieron durante las marchas y manifestaciones pro-inmigrantes de 2006, para movilizarse por la justicia social y la igualdad de derechos para las comunidades inmigrantes en Arizona.

Ella creó a una hija y un hijo, actualmente de 30 y 24 años respectivamente, como madre soltera; pero en la actualidad es felizmente casada y nos comenta que se siente dichosa de trabajar en lo que le gusta: como (lobby) ante la legislatura y enlace con la comunidad, de Chicanos por la Causa; desde 2015 en que fue invitada a integrarse a la organización por David Adame, quien retomando lo que CPLC fue en sus orígenes ha convocado a numerosos activistas a luchar por la justicia social.

Pie de foto:

DSC_0012: Lydia Guzmán durante la entrevista donde nos habla de su participación en las luchas sociales en Arizona.