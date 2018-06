Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Una mujer fue arrestada en Phoenix por múltiples cargos de abuso infantil luego de que la policía la encontró viviendo con sus hijos en un vehículo robado.

La policía de Phoenix notó a Priscilla Barrera de 27 años, y sus hijos en un pequeño camión Chevrolet en el Centro Comercial Metrocenter, cerca de la Interestatal 17 y Peoria alrededor de las 11:00 de la mañana del domingo.

Ella tenía seis hijos con ella, todos con edades comprendidas entre los 11 meses y los siete años, según el informe policiaco. Según la policía, los niños dormían dentro y alrededor del camión.

Las condiciones del camión, que resultó ser robado de Phoenix, fueron espantosas, dijo la policía. Los niños fueron encontrados usando pañales sucios y no tenían zapatos y parecían no haber sido bañados por un tiempo, según la policía.

La policía dice que Barrera fue arrestado por seis cargos de abuso infantil. Todos los niños fueron tomados por el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona, y el camión fue confiscado después de que los funcionarios retiraran la basura.

El padre de los niños también fue arrestado por cargos de abuso infantil y órdenes de arresto pendientes.

Un informe de la policía señaló que Barrera no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol en el momento del arresto.

Durante su audiencia inicial en la corte, le dijeron a Barrera que sería liberada bajo su propia responsabilidad.