Dallas, TX. Una mujer de Texas que repetidamente llevó a su hijo sano de 8 años al hospital ha sido arrestada y acusada de lesiones a un niño.

A lo largo de la vida joven de su hijo, Kaylene Bowen, de 34 años, había afirmado que el niño se estaba muriendo de un raro trastorno genético, luchando contra el cáncer y necesitando un trasplante de pulmón, informa Fort Worth Star-Telegram.

Ryan Crawford, el padre del niño, dijo que trató de convencer a los jueces del tribunal de familia de que su hijo no estaba enfermo, pero se pusieron del lado de la madre. “Siempre fue la misma historia: Christopher se está muriendo. El padre no necesita estar cerca porque no sabe cómo cuidarlo “. Crawford dijo en una entrevista con The Telegraph. “Cada vez que fui a la corte, me hicieron sentir que era el peor humano.”

Los registros médicos muestran que Christopher fue visto 323 veces en varios centros médicos y se sometió a 13 cirugías mayores entre 2009 y 2016, de acuerdo con una petición de Servicios de Protección Infantil. Las autoridades alegan que Bowen le enseñó a su hijo a decir que estaba enfermo.

Al niño le pusieron oxígeno y, a veces, usaron una silla de ruedas. También estaba equipado con un tubo de alimentación, lo que condujo a infecciones de la sangre que ponen en peligro la vida. Documentos de la corte revelaron que Bowen colocó a Christopher en un centro de cuidados paliativos en el momento en que ella trató de poner su nombre en la lista de trasplantes de pulmón.

Bowen también creó una página en Youcaring.com para cubrir los gastos médicos. Ella recaudó más de $8,000 en donaciones.

El personal médico de un hospital de Dallas alertó a las autoridades sobre Bowen después de determinar que su hijo no tenía cáncer o muchos de los síntomas que ella había denunciado, según The Telegraph.

En un caso, los médicos le dijeron a CPS que Bowen afirmó que el niño había sufrido un ataque de siete minutos, pero una máquina de EGG no mostró tal actividad. Cuando se acercaron a otro hospital en Houston, donde Christopher recibió tratamiento, supieron que el personal del hospital también sospechaba de Bowen.

La queja provocó una revisión de CPS e investigación criminal.

Los funcionarios quitaron a Christopher y sus dos medio hermanos del cuidado de Bowen el mes pasado. El niño de 8 años ingresó en un hospital donde no tuvo convulsiones ni necesidad de un tubo de alimentación, según una declaración jurada obtenida por el Telegraph.

Aunque no se diagnosticó formalmente, las acusaciones contra Bowen encajan en el modelo del síndrome de Munchausen por poder, un trastorno mental en el que una persona exagera o crea síntomas médicos para llamar la atención.

Bowen permanece en la cárcel del condado de Dallas con una fianza de $150,000 luego de su arresto el 6 de diciembre.

Su abogado, el defensor público Christi Bustos, no ha devuelto un mensaje en busca de comentarios.