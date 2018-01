Por Hugo Laveen

Chandler, AZ. Los oficiales del Departamento de Policía de Chandler han presentado cargos de conducta desordenada ante la Fiscalía de la Ciudad de Chandler, después de que una madre amenazó verbalmente a un grupo de niñas de 10 años, mientras asistía a un baile de la escuela primaria, ebria.

Según el informe policial, los agentes creen que la sospechosa, Heather Buckham, asistió a un baile escolar en la escuela primaria Kyrene De Las Brisas mientras estaba intoxicada porque arrastraba su habla y su aliento olía a bebidas alcoholicas.

Una de las menores explicó a los agentes que comenzaron a verter una lata de Dr. Pepper sentado en la esquina, pensando que pertenecía a otro niño.

La niña dijo que Buckham habló desde el puesto y dijo: “Te golpearé si tocas mi Dr. Pepper”. Sin embargo, Buckham afirmó que ella dijo: “Será mejor que no toques mi refresco o te golpearé”.

El grupo de chicas salió corriendo del baño.

Más tarde, la menor dijo que vieron a Buckham en el área de campo. Cuando Buckham vio a los niños, inmediatamente comenzó a perseguirlos tan rápido como pudo gritando obscenidades.

Buckham declaró a la policía que cuando estaba en el área de campo, los niños comenzaron a llamarla “Señora del Dr. Pepper”.

Buckham mencionó que estaba pasando por un momento difícil ya que recientemente perdió un hijo durante el parto. Ella dijo que asistió al baile de la escuela con su hija con la esperanza de pasar un buen rato.

El oficial no creía que Buckham trajo alcohol al campus, sino que se presentó intoxicada en el campus y como no la vieron conducir físicamente su vehículo y ningún testigo podía controlarla mientras estaba ebrio, no pudieron acusarla de DUI.

La policía informó que Buckham llamó a su novio para llevarla a ella y a su hijo a casa ya que creían que estaba ebria.

Los oficiales respondieron originalmente a la escuela primaria debido a los reclamos de que el director presuntamente empujó a un niño de 16 años. Sin embargo, después de una investigación, determinaron que el director no hizo nada malo.

Los cargos por conducta desordenada fueron remitidos a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Chandler para su revisión y todos los cargos correspondientes.